José Altuve realizó el ya conocido trote desde el dugout hasta la segunda base para su debut en la Liga de la Toronja el viernes por la noche, una ruta que ha recorrido cientos de veces. Si esta vez tenía un impulso extra, era por una buena razón.

Un año después de que los Astros pasaran gran parte de la primavera convirtiendo a Altuve en jardinero izquierdo, este año ha regresado a la segunda base a tiempo completo y no podría estar más feliz. Es la única posición que ha jugado en las Grandes Ligas antes del experimento de los jardines de la temporada pasada y es la posición en la que ha sido elegido para el Juego de Estrellas en nueve ocasiones.

«Está en una posición familiar en segunda base, así que hay emoción por estar de vuelta allí», dijo el manager de los Astros, Joe Espada.

Los Astros trasladaron a Altuve a los jardines el año pasado para mejorar su defensa del cuadro interior, especialmente con dos lanzadores que causan muchos roletazos —Hunter Brown y Framber Valdez— al tope de su rotación. Debido a las lesiones, terminó jugando más partidos en la segunda base (61) que en el jardín izquierdo (44) en 2025.

“De cara a la temporada, si mantenemos a todos sanos, creo que podemos seguir con José en la segunda base, y ahí es donde quiere jugar”, dijo Espada. “Ahí es donde siempre quiso jugar. El año pasado jugó en el jardín izquierdo porque ahí era donde lo necesitábamos… Pero ahora, a medida que avanzamos, recuperar a José en la segunda base es algo que esperamos con ansias”.

Altuve, un tres veces campeón de bateo, tuvo una línea ofensiva de .265/.329/.442 con 26 jonrones y 77 carreras impulsadas la temporada pasada. Su OPS de .771 fue el más bajo desde 2013, su segunda temporada completa en las Grandes Ligas y la primera de Houston en la Liga Americana.

Altuve siempre ha sido un bateador de rachas, pero sus altibajos extremos en el plato la temporada pasada lo obligaron a hacer algunos ajustes para intentar ser más consistente. Por ejemplo, tuvo un OPS de .745 en junio y de 1.055 en julio. Con esto en mente, Altuve ha ajustado la pisada de su pie izquierdo para tener una postura más abierta, con la esperanza de usar más el terreno.

“Siento que el año pasado tuve momentos en los que estuve muy mal y otros en los que estuve muy bien”, dijo Altuve. “Hay una gran diferencia entre ambos, así que no lo necesito. No se siente bien cuando las cosas van muy mal. Busco más estabilidad y consistencia, y estoy trabajando mi swing, mi paso, intentando hacer un contacto más fuerte y mantener la consistencia. No sabía qué esperar cuando llegaba. Podía ser un día muy bueno o muy malo. Quiero estar más a mi nivel y lograr buenos números”.

En su primer turno de la primavera, Altuve conectó un lanzamiento al jardín central que pudo haber sido un jonrón si el jardinero central de los Nacionales, Jacob Young, no hubiera estirado la mano y lo hubiera atrapado en la pared. En cualquier caso, fue una señal de que los ajustes de Altuve están funcionando a pesar de irse de 3-0.

“Cuando bateé la pelota, sin importar si él la atrapaba, me sentía muy feliz porque eso es lo que he estado intentando hacer, en eso he estado trabajando”, indicó Altuve. “Ver la pelota ir al jardín central fue realmente bueno”.

Altuve ha jugado 308 partidos -la mayor cantidad del equipo- en las últimas dos temporadas (153 en 2024 y 155 el año pasado) y aspira a 155 más este año, a pesar de cumplir 36 años en mayo. Comenzará esta temporada con 2,388 hits, por lo que estar en la alineación el mayor tiempo posible lo ayudará en su búsqueda de los 3,000 hits. Más que nada, Altuve sigue disfrutando jugar como siempre.

Debido al exceso de jugadores del cuadro en Houston, Isaac Paredes ha estado recibiendo algunos roletazos en segunda base esta primavera y podría tener tiempo de juego en segunda, tercera y primera base. Pero Altuve ha dejado claro de que quiere estar en la alineación el mayor tiempo posible, y se alegra de que sea en segunda base.

«Algo de lo que estoy muy orgulloso y que me encanta es jugar, y creo que puedo jugar más de 155 partidos», dijo Altuve. «Es una cifra importante para mí. Ese es mi objetivo principal: mantenerme en el terreno y sano. Puede que haya días en los que [Espada] quiera que no juegue, pero intentaré jugar».

