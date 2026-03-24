808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

Pablo Iglesias disfrutó privilegios en Cuba mientras la población enfrenta una crisis aguda

Home - Breaking - Pablo Iglesias disfrutó privilegios en Cuba mientras la población enfrenta una crisis aguda
Pablo Iglesias disfrutó privilegios en Cuba mientras la población enfrenta una crisis aguda
Breaking
Mundo
  • 24 de marzo de 2026
By Redacción - 6 segundos ago
0 0 2 minutes read

El exvicepresidente del gobierno español se alojó en el Gran Hotel Bristol Habana Vieja, un establecimiento de cinco estrellas operado por la cadena Meliá, desde donde se ven zonas emblemáticas de la ciudad. También entrevistó al dictador Miguel Díaz Canel

Pablo Iglesias viajó a Cuba: disfrutó de privilegios mientras la población enfrenta una aguda crisis

Pablo Iglesias viajó a Cuba | Fotos: Meliá – Pablo Iglesias

Pablo Iglesias, exvicepresidente del gobierno español, viajó a La Habana para participar en actividades de apoyo a Cuba y entrevistar al dictador Miguel Díaz Canel. La visita generó críticas por los privilegios que gozó gracias a la “revolución comunista” mientras los locales enfrentan una profunda crisis, de acuerdo con un reportaje publicado por El Español.

De acuerdo con ese medio, Iglesias llegó a la isla acompañado por dirigentes como Gerardo Pisarello y Javier Sánchez Serna, además de otros representantes vinculados a Podemos y Sumar.

El exlíder de Podemos se alojó en el Gran Hotel Bristol Habana Vieja | Foto: Meliá

El viaje coincidió con la llegada del convoy internacional Nuestra América, una iniciativa que reunió a más de 600 activistas de 33 países para enviar ayuda humanitaria y manifestar respaldo al régimen cubano.

La entrevista a Miguel Díaz Canel

Durante su estancia, Iglesias entrevistó a Díaz Canel en el Palacio de la Revolución.En ese encuentro, abordó temas como la relación de Cuba con Venezuela y mencionó la muerte de militares cubanos durante la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. 

Iglesias, en su pregunta, calificó de “secuestro” la detención de Maduro y aseguró que los militares cubanos fallecidos “dieron su vida” por “proteger” al dirigente chavista.

“Fue un hecho que conmovió a toda la comunidad cubana. Recuerdo que en la madrugada empezamos a tener noticias inexactas de lo que estaba pasando en Venezuela. Hasta que supimos que había 32 compañeros nuestros caídos. Fue una agresión brutal e ilegal, secuestrar a un presidente y extraerlo del país para llevarlo a Estados Unidos”, se escucha al líder comunista en un extracto de la entrevista.

La delegación participó en actos políticos organizados en La Habana, incluyendo un evento en el Palacio de las Convenciones donde el mandatario cubano defendió la “revolución” y agradeció el respaldo internacional en medio de tensiones con Estados Unidos.

Además de su agenda institucional, Iglesias realizó otras actividades en la capital cubana.

Alojado en un hotel cinco estrellas

Según El Español, se alojó en el Gran Hotel Bristol Habana Vieja, un establecimiento de cinco estrellas operado por la cadena Meliá, desde donde se observan zonas emblemáticas de la ciudad.

El alojamiento del exlíder de Podemos contrastó con las dificultades que enfrenta parte de la población, como los apagones y la escasez de alimentos y gasolina.

También participó en un recorrido turístico sobre la historia de la revolución cubana, conocido como “free tour”, junto a otros integrantes de su comitiva. Asimismo, sostuvo encuentros con figuras como el cantautor Silvio Rodríguez, identificado históricamente con el oficialismo en la isla.

Ramón Espinar, exdirigente de Podemos, cuestionó tanto la situación actual de Cuba como la actitud de Iglesias, al considerar que existe una “adhesión acrítica” hacia el régimen cubano, recoge El Español.

You can share this post!

administrator

Related Articles

Breaking

Colombia dice que fue un “hecho accidental” hallazgo de bomba ecuatoriana en su frontera

  • 24 de marzo de 2026
Breaking

Oposición democrática reporta 472 presos políticos en el país y exige su liberación

  • 24 de marzo de 2026
Breaking

Delcy Rodríguez negoció en Barajas 6 millones de barriles de crudo para financiar al PSOE

  • 24 de marzo de 2026
Breaking

“La relación entre Maduro e Irán empezó como un trueque”: Rick de la Torre analiza informe de la DEA sobre lazos “oscuros” del dictador con el régimen en Teherán

  • 24 de marzo de 2026
Breaking

Coronel en retiro asegura que Irán, Hezbolá y Hamás “usaron a Venezuela como un trampolín para entrar a Estados Unidos”

  • 24 de marzo de 2026
Breaking

Informe revela nexos de Maduro e Irán: recibió misiles y permitió uso de mina de uranio en Venezuela

  • 24 de marzo de 2026
Breaking

El chavismo marcha en Caracas para exigir el fin de las sanciones en medio del acercamiento con EE.UU.

  • 24 de marzo de 2026
Breaking

Nicolás Maduro está con «mucho ánimo» a dos días de la segunda audiencia de su juicio, dice su hijo

  • 24 de marzo de 2026
Breaking

Royal Caribbean cancela decenas de cruceros que zarpaban de Miami en 2027, según reportes

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

El iPhone Air después de seis meses: esto es lo que me encanta, lo que no me gusta y por qué es “el teléfono que más me ha hecho dudar…

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

Retiran más de 60.000 autos Hyundai por fallas

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

Delcy Rodríguez decreta el racionamiento eléctrico durante 45 días en Venezuela y culpa a los rayos del sol

  • 23 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in