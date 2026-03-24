Pablo Iglesias disfrutó privilegios en Cuba mientras la población enfrenta una crisis aguda

El exvicepresidente del gobierno español se alojó en el Gran Hotel Bristol Habana Vieja, un establecimiento de cinco estrellas operado por la cadena Meliá, desde donde se ven zonas emblemáticas de la ciudad. También entrevistó al dictador Miguel Díaz Canel

Pablo Iglesias viajó a Cuba | Fotos: Meliá – Pablo Iglesias

Pablo Iglesias, exvicepresidente del gobierno español, viajó a La Habana para participar en actividades de apoyo a Cuba y entrevistar al dictador Miguel Díaz Canel. La visita generó críticas por los privilegios que gozó gracias a la “revolución comunista” mientras los locales enfrentan una profunda crisis, de acuerdo con un reportaje publicado por El Español.

De acuerdo con ese medio, Iglesias llegó a la isla acompañado por dirigentes como Gerardo Pisarello y Javier Sánchez Serna, además de otros representantes vinculados a Podemos y Sumar.

El exlíder de Podemos se alojó en el Gran Hotel Bristol Habana Vieja | Foto: Meliá

El viaje coincidió con la llegada del convoy internacional Nuestra América, una iniciativa que reunió a más de 600 activistas de 33 países para enviar ayuda humanitaria y manifestar respaldo al régimen cubano.

La entrevista a Miguel Díaz Canel

Durante su estancia, Iglesias entrevistó a Díaz Canel en el Palacio de la Revolución.En ese encuentro, abordó temas como la relación de Cuba con Venezuela y mencionó la muerte de militares cubanos durante la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

Iglesias, en su pregunta, calificó de “secuestro” la detención de Maduro y aseguró que los militares cubanos fallecidos “dieron su vida” por “proteger” al dirigente chavista.

“Fue un hecho que conmovió a toda la comunidad cubana. Recuerdo que en la madrugada empezamos a tener noticias inexactas de lo que estaba pasando en Venezuela. Hasta que supimos que había 32 compañeros nuestros caídos. Fue una agresión brutal e ilegal, secuestrar a un presidente y extraerlo del país para llevarlo a Estados Unidos”, se escucha al líder comunista en un extracto de la entrevista.

La delegación participó en actos políticos organizados en La Habana, incluyendo un evento en el Palacio de las Convenciones donde el mandatario cubano defendió la “revolución” y agradeció el respaldo internacional en medio de tensiones con Estados Unidos.

Además de su agenda institucional, Iglesias realizó otras actividades en la capital cubana.

Alojado en un hotel cinco estrellas

Según El Español, se alojó en el Gran Hotel Bristol Habana Vieja, un establecimiento de cinco estrellas operado por la cadena Meliá, desde donde se observan zonas emblemáticas de la ciudad.

El alojamiento del exlíder de Podemos contrastó con las dificultades que enfrenta parte de la población, como los apagones y la escasez de alimentos y gasolina.

También participó en un recorrido turístico sobre la historia de la revolución cubana, conocido como “free tour”, junto a otros integrantes de su comitiva. Asimismo, sostuvo encuentros con figuras como el cantautor Silvio Rodríguez, identificado históricamente con el oficialismo en la isla.

Ramón Espinar, exdirigente de Podemos, cuestionó tanto la situación actual de Cuba como la actitud de Iglesias, al considerar que existe una “adhesión acrítica” hacia el régimen cubano, recoge El Español.