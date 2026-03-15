Ganó Venezuela 8-5 a Japón en el Clásico Mundial de Béisbol y pasó a las semifinales.

El loanDepot Park es la sede de todos los cruces de la llave además de la semifinal y final del torneo, por lo que la Vinotinto ya conoce el escenario tras disputar allí la fase de grupos

El venezolano Ronald Acuña Jr. celebra su jonrón durante la primera entrada de un partido de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026, en MiamiLynne Sladky – APLA NACION>Estados Unidos

Venezuela selló su pase a semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés) frente a Japón, vigente campeón del torneo, en un cruce de cuartos de final que se disputó en Miami a casa llena. La Vinotinto ganó ocho carreras por cinco en un electrizante partido.

Venezuela dio el golpe sobre la mesa vs. Japón en el WBC

Venezuela firmó hoy uno de los triunfos más memorables de su historia en el Clásico Mundial de Béisbol: derrotó 8-5 a Japón en loanDepot Park, dejó afuera al campeón defensor y se metió en semifinales por primera vez desde 2009.

En un juego de golpes y contragolpes, la Vinotinto pegó temprano con un jonrón de Ronald Acuña Jr. en el primer inning, aguantó la reacción de Shohei Ohtani —que empató transitoriamente con un cuadrangular propio— y terminó quebrando el duelo con un rally en la parte media del encuentro que silenció por momentos a la numerosa afición japonesa en Miami.

Venezuela apoyó su victoria en una ofensiva repartida y en su capacidad para castigar al bullpen nipón en las entradas finales, luego de un duelo parejo entre abridores.

El venezolano Luis Arraez reacciona tras conectar un jonrón de tres carreras durante la sexta entrada de un juego del Clásico Mundial de BéisbolLynne Sladky – AP

El relevo venezolano supo contener los últimos intentos de remontada de Japón y cerró la noche con una imagen de autoridad: ponches clave en el octavo y noveno, y un último out que desató la celebración de la numerosa colonia venezolana en las tribunas de Miami.

Cómo llegaron Venezuela y Japón a este cruce de cuartos

Según el repaso de grupos de MLB, Venezuela accedió a cuartos de final como segunda del Grupo D, con marca de 3-1: victorias frente a Países Bajos, Israel y Nicaragua, y derrota 7-5 ante República Dominicana en el partido que definió el primer puesto.

Japón, por su parte, llega al cruce con un pleno de cuatro victorias en el Grupo C. De acuerdo con ESPN, los últimos cinco resultados nipones incluyen un 13-0 sobre Chinese Taipei, un 8-6 ante Corea, un 4-3 frente a Australia y un 9-0 contra Czechia. Además, hay un 3-2 sobre Estados Unidos en la final del WBC 2023.

En su previa de los cuartos, MLB recuerda que Japón ha alcanzado al menos las semifinales en todas las ediciones del torneo y que ya suma tres títulos mundiales (2006, 2009 y 2023).

Para Venezuela, este será el primer cruce directo ante Japón en fase de eliminación del World Baseball Classic, un dato que subraya MLB al presentar el partido como uno de los más atractivos del cuadro.

La Vinotinto llega con un lineup que viene de producir en todos los juegos de la fase de grupos y un cuerpo de lanzadores que respondió en las tres victorias iniciales, mientras que Japón combina profundidad en la rotación con una ofensiva que ya demostró capacidad para romper partidos abiertos en Tokio.