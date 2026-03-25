808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

El brent cae 6% y cotiza en los 97 dólares ante una posible tregua en Irán

Home - Breaking - El brent cae 6% y cotiza en los 97 dólares ante una posible tregua en Irán
El brent cae 6% y cotiza en los 97 dólares ante una posible tregua en Irán
Breaking
Economía
  • 25 de marzo de 2026
By Redacción - 37 segundos ago
0 0 1 minute read

El crudo cayó después de que Donald Trump asegurara que progresan las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra

AA1ZmSgg

Fotografía del petrolero Denya, escoltado por buques militares franceses, en el golfo de Fos-sur-Mer, en el sur de Francia. Foto: EFE/ Guillaume Horcajuelo

El barril de petróleo brent para entrega en mayo desciende más del 6% en el mercado de futuros de Londres y cotiza en los 97 dólares ante el optimismo del mercado sobre una posible tregua en el conflicto en Oriente Medio.

A las 9:45 horas de este miércoles, el brent, el crudo de referencia de Europa, bajaba ese 6,57%, hasta los 97,30 dólares por barril.

En la víspera, el brent se disparó 4,55% (104 dólares), en una jornada muy volátil marcada por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel e Irán.

El crudo cayó este miércoles después de que el presidente Donald Trump asegurara que progresan las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, a pesar de que Teherán sigue negando que haya conversaciones.

Asimismo, Estados Unidos ha trasladado a Irán una propuesta de quince puntos para intentar poner fin a la guerra, de acuerdo con el diario The New York Times.

De la misma manera, el petróleo de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, también baja este miércoles, 5,34%, hasta los 87,39 dólares, antes de la apertura oficial del mercado estadounidense.

Tags:

You can share this post!

administrator

Related Articles

Breaking

BCV actualizó cifras de la balanza de pagos tras años de silencio

  • 25 de marzo de 2026
Breaking

Madre de Juan Pablo Pernalete rechazó las disculpas de Ernesto Villegas: “Asuma sus responsabilidades”

  • 25 de marzo de 2026

España lideró las solicitudes de asilo de la UE en 2025: venezolanos encabezaron la lista

  • 25 de marzo de 2026
Breaking

El fracasado experimento político que terminó controlando miles de millones de dólares de Venezuela

  • 25 de marzo de 2026
Breaking

El sueldo mínimo mensual en Venezuela es de 30 centavos de dólar

  • 25 de marzo de 2026
Breaking

“Cuando no hay agua, también hay una violación de derechos humanos”: Edmundo González ante la falta del líquido vital en algunas zonas de Venezuela

  • 25 de marzo de 2026
Breaking

Delcy Rodríguez informa que diplomáticos de Venezuela viajarán a EE.UU. para el inicio de las relaciones bilaterales

  • 25 de marzo de 2026
Breaking

Trump relaja las sanciones para facilitar la reapertura de la embajada de Venezuela en Estados Unidos

  • 25 de marzo de 2026
Breaking

Marco Rubio dice que desconocía del contrato de un amigo para acercar a EE.UU. y al Gobierno de Maduro

  • 25 de marzo de 2026
Breaking

El Parlamento de Venezuela aprueba designación de Arianny Seijo como nueva procuradora general

  • 25 de marzo de 2026
Breaking

María Corina Machado ofrece minimizar intervención estatal en Venezuela para la industria petrolera

  • 25 de marzo de 2026
Breaking

La presidenta venezolana Delcy Rodríguez participará de forma virtual en un foro económico de Miami

  • 25 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in