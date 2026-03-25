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Delcy Rodríguez designó a Coromoto Godoy como embajadora de Venezuela en la ONU

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Delcy Rodríguez designó a Coromoto Godoy como embajadora de Venezuela en la ONU
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Política
  • 25 de marzo de 2026
By Redacción - 11 segundos ago
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La funcionaria se desempeñaba hasta ahora como ministra de Comercio Exterior, cargo en el que la designó Nicolás Maduro el 17 de enero de 2025 tras la creación de ese despacho. Sustituyó en el cargo a Samuel Moncada, quien ocupaba el cargo desde 2017

Delcy Rodríguez designó a Coromoto Godoy como representante de Venezuela en la ONU

Coromoto Godoy se desempeñaba como ministra de Comercio Exterior | Foto: Coromoto Godoy / Instagram

La presidenta interina Delcy Rodríguezdesignó a Coromoto Godoy como embajadora representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, en sustitución de Samuel Moncada, quien ocupaba el cargo desde 2017.

“Con el compromiso de llevar la voz digna y soberana de nuestro país en el escenario multilateral. Confiamos en su experiencia y amplia trayectoria diplomática para consolidar la presencia de Venezuela en el Sistema de Naciones Unidas, defendiendo nuestros intereses y fortaleciendo las relaciones de cooperación en todos los espacios internacionales”, informó Rodríguez.

También expresó agradecimiento a Moncada, quien pasaría a desempeñar otras funciones internacionales.

Coromoto Godoy se desempeñaba hasta ahora como ministra de Comercio Exterior,cargo en el que la designó Nicolás Maduro el 17 de enero de 2025 tras la creación de ese despacho.

Su salida del ministerio forma parte de los cambios en el Ejecutivo.

En sustitución de Godoy, la presidenta encargada indicó que el economista Johann Álvarez Márquez asumirá como nuevo ministro de Comercio Exterior, en un contexto en el que el régimen intenta impulsar su participación en mercados internacionales.

Tarek William Saab, Coromoto Godoy, Johann Álvarez y Alfredo Ruiz | Foto: Johann Álvarez (@johannalvarez08)

“Asume esta responsabilidad en una etapa donde la dinámica comercial global es fundamental para el desarrollo de una economía productiva, diversificada y para el impulso de Venezuela en los mercados internacionales”, manifestó Rodríguez.

¿Quién es Coromoto Godoy?

Coromoto Godoy es diplomática y abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, con estudios de especialización en análisis, planificación y negociación estratégica en la Universidad Interactiva de Málaga, España.

Ingresó al servicio exterior venezolano a comienzos del gobierno de Hugo Chávez, alrededor del año 2000, y ha ocupado diversos cargos diplomáticos.

Entre sus principales funciones destacan: embajadora de Venezuela en Trinidad y Tobago (2012–2019) y en India (2019–2022), con acreditación ante Sri Lanka, Nepal y otros países de la región.

Además, ocupó los cargos de encargada de negocios y luego de embajadora ante España, presentando credenciales ante el rey Felipe VI en 2023; cónsul de Venezuela en Recife (Brasil) y en Miami; y viceministra para Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores, designada en 2024.

Coromoto Godoy asume el cargo en la ONU, una instancia con la que Venezuela ha mantenido tensiones en los últimos años por la publicación de informes que han documentado presuntas violaciones de derechos humanos en el país.

Moncada, durante su gestión, defendió al régimen de Maduro, negó las acusaciones y atribuyó la crisis económica a sanciones internacionales, calificadas por el chavismo como un “bloqueo”.

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