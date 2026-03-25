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BCV actualizó cifras de la balanza de pagos tras años de silencio

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BCV actualizó cifras de la balanza de pagos tras años de silencio
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Economía
  • 25 de marzo de 2026
By Redacción - 1 minuto ago
0 2 2 minutes read

El economista Luis Oliveros analizó el detalle de algunas de las cifras expuestas por el ente y destacó que en los últimos 4 años, las transferencias corrientes promediaron unos 3.383 millones de dólares

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Foto Archivo

Tras siete años de opacidad estadística, el Banco Central de Venezuela (BCV) actualizó las cifras de la balanza de pagos hasta 2025, que permite conocer las transacciones económicas de Venezuela con otros países.

El economista Luis Oliveros analizó el detalle de algunas de las cifras expuestas por el ente y destacó que en los últimos 4 años, las transferencias corrientes promediaron unos 3.383 millones de dólares.

En cuanto a las exportaciones petroleras, señaló que desde el año 2019 representan en promedio el 67% de las exportaciones totales. Sin embargo, aclaró que esto no significa que el país cuenta con una economía muy diversificada, sino que las exportaciones petroleras han disminuido de forma importante.

Oliveros calificó de alarmante que en 2020 el país recibió por exportaciones petroleras solo 4.815 millones de dólares, mientras que en 2025 totalizaron 18.212 millones de dólares, un monto muy parecido al de 2024.

La comparación más dramática reside en el año 2012, cuando el país recibió 93.097 millones dólares solo por exportaciones de crudo. Esa cifra es equivalente a la suma de todo lo ingresado durante el septenio comprendido entre 2019 y 2025. En términos prácticos, lo que Venezuela producía en un solo año de bonanza ahora le toma casi una década alcanzarlo.

El declive no fue lineal, sino que presentó periodos de caída libre que desarticularon la economía nacional:

  • 2014-2016: En apenas dos años (2014-2015), los ingresos se redujeron a la mitad. Lejos de estabilizarse, en 2016 sufrieron un golpe adicional del 25%.
  • El choque de 2019 y 2020: La caída se profundizó con un descenso del 55% en 2019, seguido de un desplome del 67% en 2020, año en que los ingresos tocaron un piso histórico de apenas $4.815 millones.
  • Balance final: Entre 2012 y 2020, la capacidad de captación de divisas del país por vía petrolera se evaporó en un 95%.

Aunque al cierre de 2025 las exportaciones petroleras totalizaron 18.212 millones de dólares, el monto sigue siendo insuficiente para las necesidades de importación y crecimiento del país. De hecho, el acumulado de los últimos siete años (2019-2025) apenas logra igualar lo percibido en el breve periodo de tres años entre 2017 y 2019.

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