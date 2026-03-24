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Cada vez más cubanos eligen establecerse en Latinoamérica: el rol de Venezuela

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Cada vez más cubanos eligen establecerse en Latinoamérica: el rol de Venezuela
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  • 24 de marzo de 2026
By Redacción - 22 segundos ago
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“Estas tendencias muestran que América Latina ya no es un corredor para migrantes de Cuba, sino que cada vez se convierte más en el hogar que anhelan”, dijo la directora Regional de la OIM, María Moita

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Cada vez más cubanos deciden establecerse y desplazarse por Latinoamérica, lejos de ser el “corredor migratorio” de años anteriores, según un nuevo análisis de datos de la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM) de la OIM difundido este lunes.

“Estas tendencias muestran que América Latina ya no es un corredor para migrantes de Cuba, sino que cada vez se convierte más en el hogar que anhelan“, dijo la directora Regional de la OIM, María Moita.

Moita detalló que “por detrás de estas cifras hay personas que toman decisiones difíciles sobre dónde reconstruir sus vidas” y que estos datos ayudan a los gobiernos a responder con políticas migratorias basadas en evidencias.

Las cifras, recogidas entre enero de 2025 y febrero de 2026, se basaron en la DTM de la OIM, además de estadísticas de migración irregular de Honduras y Guatemala y datos oficiales de Brasil y Uruguay.

Así, una encuesta en Costa Rica reveló que 94% de los cubanos desea quedarse por mejores condiciones económicas, estabilidad política y acceso a protección internacional.

De igual modo, los movimientos hacia Norteamérica están en caída: en Honduras, los ingresos irregulares de cubanos cayeron 75% (de 64.000 en 2024 a 17.000 en 2025).

En enero y febrero solo hubo 1.500 llegadas, menos de una cuarta parte del mismo período de 2025, y en Guatemala todos señalaron razones económicas como principal motivo para emigrar.

Suramérica gana peso como destino, pues en Brasil la migración cubana regular casi se triplicó (de 2.100 a 6.400 entre 2024 y 2025), sin meses en negativo.

Los cubanos suelen entrar a Brasil a través de Venezuela o Guyana antes de llegar a Roraima.

También en Uruguay la migración crece: el promedio mensual pasó de 500 en 2024 a más de 1.200 en 2025, reforzando que la región es más destino que ruta de tránsito.

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