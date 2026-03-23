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El brent se mantiene en 112 dólares cuando se cumple la cuarta semana de guerra en Irán

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El brent se mantiene en 112 dólares cuando se cumple la cuarta semana de guerra en Irán
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Economía
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  • 23 de marzo de 2026
By Redacción - 2 horas ago
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Desde esta madrugada, el crudo ha fluctuado sin tendencia clara, ya que ha llegado a tocar un máximo por encima de los 114 dólares y un mínimo en los 110,22

El brent sube un 8,52 % y cierra en 92,69 dólares ante la guerra en Oriente Medio

Pozo de petróleo cerca de Oroshaza, a 197 km al sureste de Budapest, Hungría, 30 de abril de 2018. EPA/Zsolt Czegledi

El barril de petróleo brent para entrega en mayo cotiza casi plano en la apertura de este lunes y se mantiene en el entorno de los 112 dólares, mientras la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha entrado en su cuarta semana.

A las 7 horas, y según datos de Bloomberg, el crudo brent, el de referencia en Europa, sube el 0,21%, hasta los 112,42 dólares.

Desde esta madrugada, el crudo ha fluctuado sin tendencia clara, ya que ha llegado a tocar un máximo por encima de los 114 dólares y un mínimo en los 110,22.

El precio de la energía sigue condicionado por el conflicto bélico en Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio el pasado sábado un plazo de 48 horas para que Irán abra “totalmente” el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, advirtió de que atacaría sus centrales eléctricas.

La Guardia Revolucionaria iraní negó este lunes que Teherán vaya a atacar las centrales eléctricas de la región, pero alertó de que, si Estados Unidos agrede las instalaciones de la República Islámica, esta “responderá de la misma manera”.

En caso de que Washington cumpla su amenaza, “Irán responderá “, afirmó la Guardia Revolucionaria.

Mientras, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, dijo este lunes que la situación es “muy grave” y supera a las crisis energéticas de la década de 1970, en un contexto marcado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y los ataques a centrales energéticas en Oriente Medio.

El petróleo de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, sube este lunes el 0,78%, hasta los 112,81 dólares, antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos.

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