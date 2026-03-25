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España lideró las solicitudes de asilo de la UE en 2025: venezolanos encabezaron la lista

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  • 25 de marzo de 2026
By Redacción - 3 minutos ago
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Según datos publicados este miércoles por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, la UE recibió en 2025 un total de 669.400 primeras solicitudes de asilo de ciudadanos extracomunitarios

La odisea de inmigrantes latinos en busca de asilo en España

Foto: EFE/Luis Ángel Reglero

España fue el país de la Unión Europea (UE) que en 2025 recibió más solicitudes de asilo por primera vez, con 141.000, que representaron una de cada cinco realizadas en el bloque comunitario, que en conjunto registró una caída de 27% con respecto al año anterior.

Según datos publicados este miércoles por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, la UE recibió en 2025 un total de 669.400 primeras solicitudes de asilo de ciudadanos extracomunitarios, lo que supuso un descenso del 27% con respecto a las registradas en 2024.

España recibió en 2025 el mayor número de solicitudes de asilo presentadas por primera vez, con 141.000 peticiones, lo que representó 21% del total de la UE. En términos comparativos, España anotó 14% menos de solicitudes con respecto a 2024, cuando recibió 164.000 solicitudes.

Le siguieron Italia (126.600, el 19%), Francia (116.400, 17%) y Alemania (113.200, 17%), que ocupó el cuarto lugar tras haber liderado las solicitudes de asilo en 2024, cuando aglutinó una de cada cuatro (25%). Grecia fue el quinto país, con 55.400 aplicaciones, 8%.

Estos cinco países concentraron 83% del total de solicitantes de asilo por primera vez en la UE.

Venezuela, principal país de origen de los solicitantes

Sobre la procedencia de los solicitantes de asilo de 2025, Venezuela fue el principal país de origen, con 89.500 solicitudes de asilo por primera vez, 13% del total.

Afganistán le siguió con 63.800 solicitudes (10%) y Siria ocupó el tercer lugar con 40.000 aplicaciones (6%), tras haber encabezado las solicitudes de asilo entre 2013 y 2024.

En cuanto a los menores no acompañados que solicitaron asilo en 2025, la UE recibió un total de 21.125 solicitudes, de las cuales 13% procedieron de Afganistán (2.690), seguido de Eritrea (2.345), Siria (2.330), Egipto (2.295) y Somalia (2.290), cada uno con 11% de las solicitudes.

Alemania recibió el mayor número de solicitudes de este tipo (4.925, 23%), seguida de Países Bajos (3.615, 17%), España (3.210, 15%), Grecia (3.030, 14%) y Bélgica (1.615, 8%).

En términos relativos, es decir, comparando el número de solicitantes con el de habitantes, la UE registró 1,5 solicitudes de asilo por primera vez por cada 1.000 habitantes.

Grecia presentó la tasa más alta, con 5,3 solicitantes por cada 1.000 habitantes, seguida de Chipre y España, con 2,9 solicitantes cada uno; Luxemburgo, con 2,6; e Irlanda, con 2,4.

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