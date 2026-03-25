La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, presiona por la seguridad y la transparencia de la inversión en energía

HOUSTON, 24 de marzo (Reuters) – La líder de la oposición venezolana, Maria Corina Machado, dijo a Reuters el martes que el interés inicial en el sector petrolero de Venezuela es positivo, pero pidió más transparencia y seguridad contractual, incluida una nueva ley petrolera, para aumentar aún más la producción de crudo y gas en el país sudamericano.

En enero, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una amplia reforma de la principal ley petrolera del país después de la captura estadounidense del presidente Nicolás Maduro este año. La nueva ley otorga a los productores extranjeros autonomía para operar y exportar el petróleo del país de la OPEP, sin embargo, muchas empresas han dicho que se necesitan más cambios para llegar a los Estados Unidos. El objetivo del presidente Donald Trump de atraer 100 mil millones de dólares en inversiones.

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“Estoy aquí para llamar la atención sobre Venezuela, no para retrasarla”, dijo en una entrevista antes de su discurso del martes por la tarde en la conferencia de energía CERAWeek en Houston.

Machado dijo que Venezuela podría eventualmente producir hasta 5 millones de barriles de petróleo al día, con 150 mil millones de dólares en inversión necesaria. Los inversores, sin embargo, necesitan el estado de derecho, instituciones independientes y respeto por los contratos en Venezuela a largo plazo, que Machado dice que sería otorgado por un nuevo gobierno una vez que el país celebre una elección presidencial.

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Mientras tanto, dijo, la supervisión de los ingresos petroleros por parte de Washington es necesaria para evitar la corrupción o las irregularidades. Desde enero, Estados Unidos ha estado controlando los ingresos petroleros a través de cuentas bancarias manejadas por el Departamento del Tesoro, y la administración venezolana del presidente interino Delcy Rodríguez está trabajando para restaurar la producción a los 1,2 millones de bpd que estaba produciendo antes de que se implementara un estricto bloqueo petrolero de los Estados Unidos para presionar a Maduro.

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Con algunos inversores comenzando a viajar a Caracas para considerar nuevas inversiones en el país, ConocoPhillips (COP.N)piensa que se necesita hacer más antes de que los mayores petroleros acepten desarrollar nuevos proyectos importantes. La compañía se fue de Venezuela después de que sus activos fueran expropiados en 2007 y todavía tiene una deuda de alrededor de 12 mil millones de dólares.

El CEO Ryan Lance, quien también habló en CERAWeek el martes, dijo que Venezuela necesita “reconectar completamente” su sistema fiscal y calificó las reformas recientes de “lastriblemente inacuadas”.

Incluso Chevron (CVX.N), la única especialidad petrolera estadounidense que opera actualmente en Venezuela, quiere legislación adicional. “Todavía hay cosas que deben suceder para fomentar la inversión a la escala que a la gente le gustaría ver”, dijo el CEO Mike Wirth en un discurso en la misma conferencia el lunes.

Grupo energético español Repsol (REP.MC)planes para triplicar su producción bruta de crudo en Venezuela a 150.000 barriles por día durante los próximos tres años, dijo Francisco Gea, director ejecutivo de exploración y producción, al margen de la conferencia el martes.

SEGURIDAD DE INVERSIÓN

[1/4]La líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, Maria Corina Machado, habla con Reuters durante la conferencia de energía CERAWeek 2026 en Houston, Texas, EE. UU., el 24 de marzo de 2026. … Derechos de licencia de compramás información

Machado, cuando se le preguntó si los inversores deberían hablar con ella o con la administración Rodríguez, dijo que depende de si los inversores “quieren referirse al pasado o al futuro, y luego te decides”. Dijo que las elecciones llegarían pronto, y está comprometida y apoya la estrategia puesta en marcha por la administración de los Estados Unidos.

Cuando se le preguntó si los inversores interesados deberían regresar ahora mismo o esperar, dijo que “deberían prepararse y buscar oportunidades”.

Rodríguez ha dicho que el país tiene suficientes protecciones para atraer inversiones.

“Tienes garantías, seguridad legal, seguridad política, estabilidad y tranquilidad para que tus inversiones puedan desarrollarse por completo, no solo en el sector de los hidrocarburos, donde hay muchas oportunidades, sino también en el sector minero”, dijo Rodríguez a los inversores visitantes en un evento en el palacio presidencial de Caracas.

Machado, ganador del Premio Nobel de la Paz, dijo que el interés temprano en la industria energética de Venezuela podría facilitar una mayor inversión. Una revisión en curso de los contratos petroleros, particularmente de los firmados bajo Maduro, también podría proporcionar confianza, agregó.

En su discurso a una sala de conferencias abarrotada, Machado dijo que los inversores bajo un eventual gobierno democrático en Venezuela podrían reservar reservas, tener acceso a arbitraje internacional y el sector eléctrico también se abriría a empresas privadas.

Dijo que las elecciones, cuando se convocaban, tardarían nueve meses en organizarse.

Machado ve que la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA, que actualmente controla todas las empresas conjuntas del país, eventualmente se verá reducida de tamaño antes de transferir las operaciones al sector privado. Sin embargo, quiere que la refinería de petróleo Citgo Petroleum, con sede en Houston, propiedad de PDVSA, permanezca en manos de Venezuela como un activo estratégico.

“Perder Citgo sería perjudicial para Venezuela y un error para la seguridad energética de los Estados Unidos”, dijo en la entrevista con Reuters.

Una subasta de la empresa matriz de Citgo se completó el año pasado, pero ahora está esperando la luz verde final de los EE. UU. Tesorería. Hablando sobre el proceso, Machado usó una analogía de béisbol.

“Hasta el último out, en la última entrada, hay una posibilidad”, dijo ella.