Discuten en España el apoyo gubernamental a la dictadura de Delcy Rodríguez

El PP presentará una batería de preguntas para investigar la «relación» del Gobierno con «dictaduras»

Ester Muñoz, portavoz popular en el Congreso, ha acusado a Zapatero de mantener vínculos aún con Delcy Rodríguez

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. (EP)

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) buscará indagar en la relación del Gobierno liderado por Pedro Sánchez con «dictaduras como Venezuela o China». Ester Muñoz, portavoz popular en el Congreso de los Diputados, ha anunciado que su grupo presentará una batería de preguntas con el objetivo de recabar información tras las últimas informaciones sobre el viaje a Madrid de Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro.

Muñoz ha valorado la entrevista de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, en Ondacero. Según ha declarado, el socialista llevó a cabo un discurso «repugnante» en defensa de los «dictadores de Venezuela», a quienes el propio Zapatero tildó de «amigos». «Siempre estaban de su lado», ha achacado la popular«, acusando también al actual Ejecutivo de hacer lo mismo. «¿Cómo puede decir Zapatero que Delcy le ha ayudado a él a liberar presos políticos?», se ha preguntado Muñoz, afirmando además que los «tratos» de la actual presidenta de Venezuela no tienen «nada que ver» con los presos venezolanos.

La portavoz se ha hecho eco, además, de las publicaciones que afirman que Rodríguez viajó hasta Madrid para llevar a cabo un contrato de venta de petróleo «para financiar al PSOE». «El fondo era este», ha sentenciado Muñoz. Por ello, los de Alberto Núñez Feijóo presentan estas preguntas para saber si el Gobierno «está en esa amistad con las dictaduras como Venezuela o China».

Además del anuncio de la batería de cuestiones, Muñoz ha analizado el «legado» de María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda en la actual legislatura debido a la convocatoria electoral en Andalucía y su previsible dimisión. Como ‘homenaje’ a la ministra, la portavoz ha recordado que ha logrado aprobar cero Presupuestos Generales del Estado en esta legislatura y que sus manos están «quemadas» por confiar en Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, por nombrar como presidente de la SEPI a Vicente Fernández, o por «organizar» rescates a empresas « de las que acabaron cobrando Begoña Gómez, Miquel Iceta o Zapatero». Por todo ello, la popular ha tildado de Montero de ser «la peor ministra de Hacienda de la democracia» por vetar al Congreso de poder «controlar los Presupuestos».

Estrategia con Vox

Acerca de las elecciones andaluzas y el previsible crecimiento de Vox, Muñoz ha recordado que los de Santiago Abascal «paralizaron las negociaciones» en Extremadura y Aragón durante la campaña castellanoleonesa porque había «plazo» para hacerlo. El 17 de mayo, fecha en la que se celebraran los comicios en Andalucía, los demás ejecutivos autonómicos deberían estar ya conformados. La portavoz ha recordado que los ciudadanos de Castilla y León confirmaron mediante las urnas que están «en contra de los bloqueos» y que quieren «alternativas» a los gobiernos de izquierdas«. «Lo que creo es que Vox tiene que entender esas mayorías», ha comentado la portavoz, recordando que por encima de los «intereses personales está España». Finalmente, por si quedaba alguna duda, ha vuelto a confirmar que los gobiernos con Vox saldrán adelante a pesar de los habituales encontronazos.

Dos horas antes, Pepa Millán, la portavoz de Vox en el Congreso ha pedido al PP que sean «discretos», que trabajen «con seriedad» en las negociaciones y que les comuniquen sus intenciones a ellos personalmente y no mediante un «plató de televisión». A pesar de los grandes avances en las conversaciones en Extremadura, los de Abascal mantienen su ‘modus operandi’ en la negociación: «Vamos acuerdo a acuerdo en cada medida».