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Madre de Juan Pablo Pernalete rechazó las disculpas de Ernesto Villegas: “Asuma sus responsabilidades”

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Madre de Juan Pablo Pernalete rechazó las disculpas de Ernesto Villegas: “Asuma sus responsabilidades”
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Política
  • 25 de marzo de 2026
By Redacción - 2 minutos ago
0 3 3 minutes read

Elvira Llovera cuestionó que el exministro de Comunicación se excusara nueve años después de las mentiras que dijo sobre el asesinato del joven universitario, y en medio de su aspiración a la Defensoría del Pueblo, a la que finalmente el dirigente chavista renunció

Madre de Juan Pablo Pernalete rechazó las disculpas de Ernesto Villegas: “Asuma sus responsabilidades”

Ernesto Villegas pidió “disculpas” a los padres de Juan Pablo Pernalete | Foto: archivo

Elvira Llovera de Pernalete, madre del estudiante asesinado Juan Pablo Pernalete, rechazó las disculpas ofrecidas por Ernesto Villegas y le exigió asumir responsabilidades por la falsa versión que difundió tras la muerte de su hijo causada por la Guardia Nacional Bolivariana durante las protestas de abril de 2017.

En un video publicado en Instagram, Llovera cuestionó que el exministro de Comunicación se excusara nueve años después de los hechos y en medio de su aspiración a la Defensoría del Pueblo, a la que finalmente el dirigente chavista renunció.

“Asuma sus responsabilidades y tenga al menos un poco de vergüenza; haga un acto de mea culpa genuino que incluya a todas las víctimas del régimen que usted ayudó a silenciar. Y luego de eso, abogue por la total y absoluta liberación de todos los presos políticos, civiles y militares”, expresó.

“Se sabía” que un militar asesinó a Juan Pablo Pernalete

Elvira Llovera de Pernalete sostuvo que, desde el mismo día de la muerte de su hijo, se conocía que había sido impactado por una bomba lacrimógena disparada por un militar. Sin embargo, denunció que voceros del régimen, entre ellos Villegas, promovieron una versión distinta que atribuía el hecho al uso de una pistola de perno cautivo.

“Nueve años desde que nuestro hijo Juan Pablo fue asesinado, desde que destruyeron nuestras vidas. Nueve años desde que la impunidad se ha presentado de manera abrumadora. Y los responsables directos e indirectos de su muerte no solo no han respondido a la justicia, sino que se han burlado de nosotros. Ahora, luego de nueve años de revictimización, un nuevo episodio de descaro y de indolencia aparece de la manera más desvergonzada y oportunista posible”, manifestó.

“En nueve años no hubo disculpas, ni públicas ni privadas. Pero ahora, cuando aspira a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo, es cuando Ernesto Villegas apela a tan bajo proceder. Y lo hace a través de las redes sociales, ni siquiera mirándonos a los ojos. Señor Villegas, no nos ponga a nosotros en la posición de otorgar o no el perdón, eso solo le corresponde a Dios hacerlo”, afirmó.

Recordó que esa narrativa contribuyó a la revictimización de la familia.

Murió por un traumatismo torácico

Juan Pablo Pernalete, estudiante de 20 años de la Universidad Metropolitana, murió el 26 de abril de 2017 durante una protesta en Altamira, en Caracas, en el contexto de las manifestaciones opositoras de ese año. Inicialmente, desde el oficialismo se negó la responsabilidad de los cuerpos de seguridad y se promovió la falsa versión amplificada por Villegas y medios como Últimas Noticias.

El 24 de mayo de 2017, la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz informó que las investigaciones del Ministerio Público determinaron que Pernalete murió por un traumatismo torácico causado por el impacto directo de una bomba lacrimógena, disparada de forma horizontal, lo que contraviene los protocolos de uso de ese armamento.

En su pronunciamiento, Llovera también expresó: “Mientras continúen los mismos personajes que han mentido y han ocultado la verdad de los hechos en las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido y siguen ocurriendo en nuestro país, nunca existirá un sistema de justicia confiable y verdadero en Venezuela. No al olvido y sí a la no repetición”

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