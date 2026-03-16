Venezuela elimina al Japón de Ohtani, se las verá con Italia y habrá un nuevo campeón del Clásico Mundial de Béisbol

Redacción Deportes (EFE).- Venezuela ganó 8-5 y dio el batacazo este sábado en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 al eliminar al Japón de Shohei Ohtani, y jugará la semifinal ante Italia, que dio la otra sorpresa de la jornada al sacar del camino a Puerto Rico.

La VI edición del Clásico Mundial de Béisbol tendrá un nuevo campeón al ser apeado el equipo japónés, que se impuso en el torneo de 2023 y es el máximo ganador del certamen con tres conquistas.

Venezuela vuelve a ser semifinalista por segunda vez, tras la edición del 2009 cuando cayó ante Corea, y este sábado no sólo tumbó a uno de los máximos favoritos en el LoanDepot Park de Miami, sino que logró su pase directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El otro billete por América lo alcanzó República Dominicana.

Ante 34.548 espectadores, Venezuela tomó confianza desde el primer inning cuando Ronald Acuña Jr. abrió el marcador con un jonrón entre ante el MVP de la Serie Mundial 2025, Yoshinobu Yamamoto.

Jugadores de Venezuela celebran tras ganar este sábado, un partido del Clásico Mundial de Béisbol frente a Japón en el estadio LoanDepot Park en Miami (Estados Unidos). EFE/ Alberto Boal

Pero Japón, que venía invicto, respondió de una cuando Ohtani conectó un cuadrangular de 114 millas por hora para igualar el encuentro ante el abridor venezolano Ranger Suárez.

Jonrón clave de Wilyer Abreu

Venezuela volvió a tomar ventaja en la segunda entrada con Gleyber Torres, quien conectó un doble que permitió que Ezequiel Tovar anotara para el 2-1.

Japón despertó en el tercer episodio y atacó con todo a Suárez. Primero, Teruaki Sato pegó un doble, empujó la carrera de Sosuke Genda y puso a Ohtani en tercera. Luego Shota Morishita conectó un jonrón y remolcó tres carreras para devolverle la ventaja 2-5.

Yamamoto se asentó al lanzar cuatro innings en los que permitió dos carreras y ponchó a cinco. Pero Venezuela no se rindió y reaccionó ante el bullpen japonés. En el quinto anotó dos rayitas más para poner el juego 4-5, cuando Maikel García conectó un jonrón ante Chihiro Sumida con Jackson Chourio en la base.

El momento clave llegó en el sexto capítulo. Wilyer Abreu bateó un ‘bambinazo’ ante Hiromi Itoh, ganador del Premio Sawamura (la versión japonesa del Cy Young), que impulsó tres carreras, con Tovar y Torres en circulación, y que terminó por inclinar el marcador a favor de Venezuela.

Maikel García de Venezuela batea este sábado, en un partido del Clásico Mundial de Béisbol entre Venezuela y Japón en el estadio LoanDepot Park en Miami (Estados Unidos). EFE/ Alberto Boal

El colofón del juego no pudo ser mejor para el equipo criollo. En el noveno inning Daniel Palencia dominó desde la lomita a Ohtani con un elevado para el último out y envió a su equipo a las semifinales contra Italia, partido que se jugará este lunes en Miami.

La primera semifinal del torneo se disputará este domingo entre Estados Unidos y República Dominicana, también en Miami.

8-6. Italia da otra sorpresa tras vencer a Puerto Rico

Italia dio este sábado una nueva sorpresa al meterse en las semifinales gracias a una sólida victoria por 8-6 sobre Puerto Rico en el partido de cuartos de final disputado en Houston (Texas).

La novena europea demostró que tenía sed de revancha con los boricuas, ante los que arrastraba una racha perdedora de más de una década y dos derrotas en los únicos duelos anteriores en el Clásico Mundial.

Italia se confirma así como la gran sorpresa en esta edición del Clásico Mundial y mantiene paso perfecto, incluido un triunfo frente a Estados Unidos en la fase de grupos, mientras que Puerto Rico se queda por segunda vez consecutiva por fuera en los cuartos de final, pues en 2023 cayó contra México.

El buen inicio boricua a través de Willie Castro con la primera carrera anotada solo fue una ilusión pasajera porque después Italia desató una tormenta con su efectividad al bate y volteó el marcador a su favor por 4-1 en lo que también fue una decepcionante actuación del lanzador puertorriqueño Seth Lugo, quien salió del montículo tan solo al culminar el primer episodio.

Teruaki Sato de Japón batea este sábado, en un partido del Clásico Mundial de Béisbol entre Venezuela y Japón en el estadio LoanDepot Park en Miami (Estados Unidos). EFE/ Alberto Boal

Puerto Rico tuvo todo para nivelar el juego y forzó la salida del lanzador italiano Sam Aldegheri en la segunda entrada, ya que marcó una carrera y llenó las bases, pero sin poder anotar nuevamente.

En el cuarto episodio Italia sentenció el partido a su favor al anotar cuatro carreras más. Con dos outs, pero corredores en las bases, Jac Canglianone obtuvo el pasaporte que llenó la casa y comenzó otra pesadilla para Puerto Rico: Andrew Fischer pegó un batazo que se marcó como doble ante la interferencia de un aficionado, y al turno siguiente, en otro doble, la pelota picó y se escapó a la tribuna. La pizarra se puso 8-2 a favor de los europeos.

Sin anotaciones en los episodios 5, 6 y 7, en el octavo los boricuas reaccionaron con categoría y llevaron el marcador a 8-6, con 4 carreras anotadas, de las que sobresalió la originada por un roletazo de Nolan Arenado. La cómoda ventaja italiana se desvaneció y llegó el momento para el suspenso y el drama.

Pero Italia estaba para dar la sorpresa y solventó el triunfo en el último episodio, en el que no cometió errores y por lo tanto no le permitió a Puerto Rico ni una sola alegría más.