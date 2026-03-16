Convocan paro de transporte en la Gran Caracas para este lunes

Los transportistas exigen que el precio del pasaje se oficialice en 120 bolívares

Foto referencial / Cortesía

Un grupo de transportistas convocó un paro de transporte en la Gran Caracas para este lunes 16 de marzo. El anuncio lo hizo el dirigente gremial Nelson Vivas junto a presidentes de varias líneas de transporte que operan en la capital venezolana.

A través de un video difundido en las redes sociales, Vivas hizo la convocatoria a todo el gremio. Vivas se dirigió a los transportistas para explicar que, debido a la falta de respuesta por parte del ministerio de Transporte a las peticiones realizadas por los conductores, acordaron convocar a un paro.

Convocan paro de transporte en la Gran Caracas

Entre las exigencias destaca que se entreguen las unidades retenidas por trabajar con un precio que no está establecido en Gaceta Oficial. Además, pidieron que se oficialice el ajuste en la tarifa del pasaje de transporte público a 120 bolívares como, según él, se acordó hace aproximadamente dos semanas.

“Informamos a todos los transportistas que hemos decidido ratificar lo acordado en la asamblea y el día de mañana, lunes, hacer un cese en nuestras funciones hasta tanto no tengamos respuestas de las autoridades con competencia en materia de transporte”, indicó.

Del mismo modo, Vivas se dirigió al ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, para pedirle atender los casos de unidades retenidas. “Un mensaje al capitán Diosdado Cabello, por favor, abóquese nuestras unidades que nos tienen retenidas por casi dos años. Estos señores adquirieron sus unidades con mucho sacrificio y hoy en día no tienen cómo llevar el sustento a sus hogares”, manifestó.