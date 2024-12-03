Antes de que Ronald Acuña Jr. dejara el campamento de los Bravos para unirse a la selección de Venezuela para el próximo Clásico Mundial de Béisbol, tenía sentido preguntarle si participar en este mismo evento hace tres años influyó en el éxito histórico que tuvo durante su temporada de Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en el 2023.

«Creo que ayudó mucho», comentó Acuña. «Hay buen bateo y buen pitcheo y muchas superestrellas jugando. En el último Clásico Mundial de Béisbol, no tuve un buen Clásico, pero hay uno nuevo este año, así que estoy emocionado».

La emoción de Acuña aumentó al robarse un par de bases en la primera entrada y conectar un Grand Slam durante un tercer inning de 11 carreras contra los Medias Rojas el viernes por la tarde en el CoolToday Park. Fue el último partido de la Liga de la Toronja para el patrullero derecho de los Bravos, antes de unirse a sus compatriotas de Venezuela este fin de semana. Él les ha dado a sus compañeros de Atlanta razones para esperar con ansias lo que podría hacer con un año más de distancia de su segunda cirugía mayor de rodilla desde julio del 2021.

«Es más como volver a la normalidad, ¿verdad?», indicó el as de los Bravos, Chris Sale. «El año pasado, venía de una cirugía de rodilla y uno sólo esperaba lo mejor, ¿cierto? Ahora, obviamente parece que eso quedó atrás. Ver las bolas salir del parque, verlo correr las bases, robar almohadillas. O sea, ése es quien es él, eso es lo que hace. Estoy emocionado de ver cómo se desarrolla eso durante todo el año».

Puede que Acuña no haya brillado, yéndose de 18-4 con un doble durante el Clásico del 2023, pero su preparación para el evento y la oportunidad de enfrentar competencia de alto nivel en escenarios intensos en marzo parecieron impulsar una temporada durante la cual se convirtió en el único jugador en la historia en conectar más de 40 jonrones y robar más de 70 bases.

«Me gusta que los jugadores de posición jueguen en el Clásico», agregó el manager de los Bravos, Walt Weiss. «Simplemente pienso, ‘¿Qué los va a preparar más que ese entorno?’ Creo que acelera ese proceso de estar listo para la campaña».

Mientras sus compañeros de los Bravos pasaban por sus preparativos normales de pretemporada hace tres años, Acuña experimentó la emoción de Venezuela venciendo a la República Dominicana frente a 35,890 fanáticos increíblemente ruidosos en Miami. Una multitud de tamaño similar presenció una victoria sobre Puerto Rico al día siguiente y luego estuvo la emoción de casi vencer a los Estados Unidos frente a otra casa llena en los cuartos de final.

«Cada vez que nos ponemos el jersey que dice Venezuela, me siento muy orgulloso», aseguró Acuña. «Quiero hacer algo especial por mi país y quiero hacer algo especial con mis compañeros. Quiero hacer que todos se sientan orgullosos».

Acuña, Ozzie Albies, Jurickson Profar, Chadwick Tromp y Nacho Álvarez Jr. son los cinco jugadores de posición que dejarán el campamento de los Bravos esta semana para unirse a sus respectivas selecciones. Álvarez jugará con México. Profar, Albies y Tromp jugarán con Países Bajos, que tendrá al miembro del Salón de la Fama Andruw Jones como su manager.

Países Bajos jugará contra Venezuela para abrir el Grupo D en Miami el 6 de marzo al mediodía ET. La República Dominicana, Israel y Nicaragua son los otros equipos de ese grupo.

«Creo que tener a Ozzie, Profar y Trumpy en el primer juego le va a ayudar a mejorar y estar listo», dijo el coach de los Bravos desde hace mucho tiempo, el venezolano Eduardo Pérez. «Hablan de eso todos los días. Los escuchas decir, ‘Les vamos a ganar’ y todo eso. Es divertido escucharlos. Esto motiva a [Acuña] a prepararse y hacerlo mejor. Le ayudará en el Clásico y en la temporada regular».

Acuña salió de su primera experiencia en un Clásico Mundial hace tres años y parecía un hombre con una misión. Bateó .337 con 41 jonrones, 73 bases robadas y OPS de 1.012. Incluso si eliminas la variable de bases robadas, su temporada fue increíblemente única.

Un jugador de las L.A./L.N. ha empalmado más de 40 cuadrangulares con un promedio de bateo de .335 o mejor 18 veces durante la Era Divisional (desde 1969). Barry Bonds representó cuatro de estas instancias, y un Rockie de Colorado se ha beneficiado del ambiente favorable a la ofensiva del Coors Field para sumar otras cinco ocasiones.

Acuña, el puertorriqueño Carlos Delgado (2000), el dominicano Albert Pujols (2003), el quisqueyano Vladimir Guerrero (2000), Mike Piazza (1997), el venezolano Miguel Cabrera (2013), Frank Thomas (1996), Derrek Lee (2005) y Mo Vaughn (1998) son los únicos otros jugadores en este grupo. Acuña, Guerrero y Pujols son los únicos en hacer esto a los 25 años o menos.

Las 149 carreras anotadas de Acuña ocupan el segundo lugar en la Era Divisional, sólo detrás de las 152 de Jeff Bagwell en el 2000.

Los 217 hits de Acuña fueron la segunda mayor cantidad registrada durante una campaña de más de 80 extrabases desde 1969. Don Mattingly tuvo 238 hits y 86 de la variedad de extrabase en 1986.

Acuña y los Bravos esperan que la experiencia del Clásico de este año conduzca a otro verano increíble. Pero antes de apuntar a traerle a Atlanta otro campeonato de Serie Mundial, el jardinero de 28 años está enfocado en ayudar a Venezuela a conquistar un título del Clásico Mundial.

«Nacimos para esto», culminó Acuña. «Dominicana tiene un equipo muy bueno, y también Estados Unidos. Pero nosotros tenemos un equipo muy bueno. Así que jugaremos el juego de la manera correcta y veremos qué pasa allá».

LA/MLB

Foto: MLB