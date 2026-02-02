El secretario general nacional de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, llamó el sábado 28Feb, a priorizar la cohesión opositora como eje estratégico para alcanzar un cambio político en el país a través del voto popular directo.

Durante un encuentro en el estado Carabobo, el dirigente sostuvo que es indispensable «mantener la unidad» y subrayó que esta debe consolidarse “a costa de lo que sea”, con el objetivo central de elegir, mediante el sufragio, a un nuevo presidente o presidenta.

Ramos Allup afirmó que, si la candidata de consenso resulta ser María Corina Machado, Acción Democrática en resistencia respaldará su aspiración “con todo el hierro”.

La actividad forma parte de un recorrido nacional orientado a reorganizar la estructura partidista y fortalecer su «lucha por la democracia y la libertad», según explicó Ramos Allup ante la militancia reunida en Carabobo.

Asimismo, reiteró que, de concretarse una candidatura consensuada de Machado, impulsarán “una campaña generosa y entregada, con el corazón, con nuestro afecto, con nuestro coraje y con nuestra fuerza”, como muestra de compromiso con la unidad opositora.