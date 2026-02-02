Al menos 10 personas han muerto y 31 resultaron heridas como consecuencia de enfrentamientos entre Policía y manifestantes concentrados este domingo ante el Consulado de Estados Unidos en la ciudad paquistaní de Karachi para protestar contra la muerte del ayatolá Jamenei en los ataques de EE. UU. e Israel que comenzaron el sábado en Irán.

La Policía y los Rangers paquistaníes intervinieron en el momento en que los manifestantes intentaron entrar en el complejo diplomático, según informan fuentes de seguridad a la cadena paquistaní Geo TV.

El balance provisional de muertos fue confirmado por el director del Hospital Civil de Karachi, Mohamad Sabir Memon, al medio paquistaní ‘Dawn’. Los heridos fueron trasladados a varios hospitales próximos, como el Centro Médico de Postgrado Jinnah (JPMC) para recibir tratamiento.

En una declaración oficial, compartida por el portavoz del ministro de Información, Husain Mansoor, el Gobierno del estado de Sindh expresó su «profundo dolor» por la pérdida de vidas en el enfrentamiento. «Los manifestantes ingresaron tras violar el cordón de seguridad del Consulado de Estados Unidos y cometieron actos vandálicos», señala el comunicado.

Los incidentes estuvieron a punto de repetirse en el Consulado estadounidense de la ciudad de Lahore pero la Policía consiguió imponer un cordón de seguridad antes del asalto. La capital del país, Islamabad, está ahora mismo en un estado de emergencia provisional.

Mientras tanto, la comunidad chií de la Cachemira india salió en masa este domingo para llorar la muerte de Jamenei. La comunidad chií de Cachemira tiene una afinidad religiosa muy estrecha con Irán, y todos los principales líderes religiosos y eruditos de la comunidad chií han recibido educación religiosa de Irán.

Los manifestantes marcharon pacíficamente en la zona de Saida Kadal de Srinagar y en otros lugares mientras gritaban consignas antiisraelíes y antiestadounidenses. Un gran número de manifestantes se reunieron en el centro de la ciudad, Lal Chowk, con banderas negras para lamentar el asesinato del líder supremo iraní.

