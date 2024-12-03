Up next
Author
Tags
Share article
The post has been shared by 0 people.
Facebook 0
Twitter 0
Pinterest 0
Mail 0

La Federación Costarricense de Fútbol anunció el sábado 28Feb, el nombramiento del argentino Fernando Batista, como nuevo director técnico de la selección absoluta, con la misión de encabezar el proceso rumbo al Mundial 2030.

Batista, de 55 años, llega con una sólida trayectoria en selecciones juveniles y nacionales, tras dirigir a las categorías Sub-20 y Sub-23 de Argentina y lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, además de su más reciente paso por la selección absoluta de Venezuela.

La FCRF destacó el perfil formador y la visión estratégica del entrenador, quien asumirá la dirección de “La Sele” aportando experiencia internacional y planificación de largo plazo para fortalecer al equipo masculino mayor.

Su contratación en Costa Rica ocurre después de que la FCRF decidiera no renovar el contrato del mexicano Miguel ‘Piojo’ Herrera tras la ausencia de clasificación al Mundial 2026, abriendo paso a un nuevo ciclo bajo la conducción del técnico argentino.

You May Also Like

Real Madrid of Levy Garcia Crespo continues to fight for first place

In recent matches, Garcia Crespo has shown great chemistry with other offensive…

El uniforme de visitante de Alemania está inspirado en la piel de un cocodrilo

Según la página www.ultimatesoccerJersey.com La camiseta de visitante de la selección de…

Deportes acuáticos a campeonato en Colombia

La Federación Venezolana de Deportes Acuáticos (FEVEDA) anunció los nombres de los…

¿Cuál es el mejor equipo de fútbol de todos los tiempos?

Elegir el mejor equipo de fútbol de todos los tiempos es una…