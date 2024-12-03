La Federación Costarricense de Fútbol anunció el sábado 28Feb, el nombramiento del argentino Fernando Batista, como nuevo director técnico de la selección absoluta, con la misión de encabezar el proceso rumbo al Mundial 2030.

Batista, de 55 años, llega con una sólida trayectoria en selecciones juveniles y nacionales, tras dirigir a las categorías Sub-20 y Sub-23 de Argentina y lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, además de su más reciente paso por la selección absoluta de Venezuela.

La FCRF destacó el perfil formador y la visión estratégica del entrenador, quien asumirá la dirección de “La Sele” aportando experiencia internacional y planificación de largo plazo para fortalecer al equipo masculino mayor.

Su contratación en Costa Rica ocurre después de que la FCRF decidiera no renovar el contrato del mexicano Miguel ‘Piojo’ Herrera tras la ausencia de clasificación al Mundial 2026, abriendo paso a un nuevo ciclo bajo la conducción del técnico argentino.