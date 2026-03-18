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“Qué orgullo”: María Corina Machado celebró el histórico triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial

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“Qué orgullo”: María Corina Machado celebró el histórico triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial
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Política
  • 18 de marzo de 2026
By Redacción - 8 segundos ago
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La líder opositora y premio nobel de la Paz compartió el mensaje en X, con emojis de la bandera venezolana y otros similares a las arepas, comida típica venezolana

María Corina Machado: “En Venezuela los jueces son presos políticos”

La líder opositora y premio nobel de la Paz, María Corina Machado. Foto: EFE

La líder opositora y premio nobel de la Paz, María Corina Machado, celebró este martes la victoria de Venezuela sobre la selección de Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Beisbol. 

¡Somos campeones del mundo! Qué orgullo ser venezolana; gracias, muchachos“, escribió en un mensaje en X, con emojis de la bandera venezolana y otros similares a las arepas, comida típica venezolana.

Vente Venezuela (VV), el partido que dirige la opositora, también celebró el triunfo venezolano y aseguró que demuestra que los venezolanos son “indetenibles”.

“Hoy llegamos a la cima del beisbol; con mística, disciplina y excelencia. Esta victoria es la prueba (de que) los venezolanos somos indetenibles”, afirmó.

elnacional

Venezuela, campeona del mundo

Venezuela logró un hito histórico al ganar la sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol.

Fue un triunfo épico frente al poderoso Estados Unidos, con marcador de 3-2, ante un loanDepot Park que recibió a más de 35.000 fanáticos que presenciaron la victoria más grande en los anales de la pelota criolla.

Desde 2006, el país persiguió este sueño con sus máximas figuras de las Grandes Ligas, pero siempre encontraba un obstáculo en el camino. 

García fue el declarado el MVP del torneo. Bateó para .385 en el Clásico con un jonrón y siete carreras impulsadas, y produjo la primera carrera del partido en la final. También conectó un hit clave en la decisiva remontada de tres carreras de Venezuela en la séptima entrada de las semifinales contra Italia.

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