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Copa Airlines reanudará vuelos desde Panamá hacia Valencia y Barquisimeto

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Copa Airlines reanudará vuelos desde Panamá hacia Valencia y Barquisimeto
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Economía
  • 18 de marzo de 2026
By Redacción - 16 segundos ago
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La aerolínea detalló que la reactivación de estas frecuencias permitirá a los pasajeros del centro-occidente venezolano conectarse con más de 85 destinos en 32 países de la región

copa-airlines

Copa Airlines reanudará, a partir de abril y mayo próximos, sus vuelos desde Panamá con destino a los estados Valencia y Barquisimeto, con lo que aspira a un proceso progresivo de incremento de sus frecuencias hacia el país suramericano.

Los vuelos desde la Ciudad de Panamá hacia Valencia comenzarán el próximo 5 de abril, con cinco frecuencias semanales, los martes, jueves, viernes, sábados y domingos.

Para julio, prosiguió Copa Airlines, aumentará a siete vuelos semanales en esta ruta.

Entretanto, los viajes desde Panamá hacia Barquisimeto se iniciarán el próximo 4 de mayo, con tres frecuencias semanales, los lunes, jueves y viernes.

La aerolínea detalló que la reactivación de estas frecuencias permitirá a los pasajeros del centro-occidente venezolano conectarse con más de 85 destinos en 32 países de la región, incluyendo 17 ciudades de Estados Unidos.

elnacional

“Regresar a Valencia y Barquisimeto representa un paso fundamental en nuestro compromiso con Venezuela. Estas ciudades son parte esencial de nuestra operación en el país”, indicó el gerente general de Copa Airlines en Venezuela, Roberto Pulido, citado en una nota de prensa.

Señaló que con esta expansión la empresa da un paso más hacia la recuperación total de la operación que se mantenía hasta 2024.

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