808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

Israel afirma haber matado al ministro de Inteligencia iraní

Home - Breaking - Israel afirma haber matado al ministro de Inteligencia iraní
Israel afirma haber matado al ministro de Inteligencia iraní
Breaking
Mundo
  • 18 de marzo de 2026
By Redacción - 10 segundos ago
0 0 1 minute read

En Washington, el departamento de Estado había ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre Esmail Jatib

5CYA7XMGORBMDETMMT54M5AJZY

El ministro de Defensa de Israel afirmó este miércoles que su ejército mató al titular iraní de Inteligencia, Esmail Jatib.

“La pasada noche, el ministro de Inteligencia de Irán, Jatib, fue eliminado también”, dijo el ministro Israel Katz en un comunicado.

Su muerte se suma a la del jefe de seguridad iraní, Alí Larijani, confirmada el martes por las autoridades de Teherán.

En Washington, el departamento de Estado había ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, y otros altos funcionarios, incluido Jatib.

“La intensidad de los ataques en Irán está subiendo un nivel. Estamos en medio de una etapa decisiva“, señaló Katz en su comunicado.

Katz también explicó que él y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, habían autorizado al ejército a atacar “a cualquier alto funcionario iraní para el que se haya cerrado el círculo de inteligencia y operativos, sin necesidad de aprobación adicional”.

“Seguiremos cazándolos a todos”, agregó.

“A lo largo de este día [miércoles] se esperan sorpresas significativas en todos los ámbitos que elevarán a un nuevo nivel la guerra que estamos librando contra Irán y Hezbolá en Líbano”, añadió.

En un comunicado anunciando la eliminación de Jatib, el ejército israelí afirmó que había “desempeñado un papel significativo durante las recientes protestas en todo Irán, tanto en lo que respecta al arresto y asesinato de manifestantes como a la configuración de la evaluación de inteligencia del régimen”.

“Además de sus actividades dirigidas contra el Estado de Israel, Jatib lideró las actividades terroristas del ministerio de Inteligencia contra objetivos israelíes y estadounidenses en todo el mundo”, añadió

You can share this post!

administrator

Related Articles

Breaking

Copa Airlines reanudará vuelos desde Panamá hacia Valencia y Barquisimeto

  • 18 de marzo de 2026
Breaking

“Qué orgullo”: María Corina Machado celebró el histórico triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial

  • 18 de marzo de 2026
Breaking

Banderas, fuegos artificiales y caravanas: así se vivió en Caracas la final del Clásico Mundial de Beisbol

  • 18 de marzo de 2026
Breaking

Jorge Rodríguez dice que amnistías rechazadas pueden ser apeladas en tribunales

  • 18 de marzo de 2026
Breaking

La SIP denunció la exclusión de la libertad de expresión y prensa del proceso de transición en Venezuela

  • 18 de marzo de 2026
Breaking

Zapatero en Caracas: “Los mejores momentos de los países son aquellos en los que ha primado el perdón y la reconciliación”

  • 18 de marzo de 2026
Breaking

Excarcelaciones a medias y amnistía selectiva: la táctica que imparte el régimen de Venezuela ahora a cargo de Delcy Rodríguez

  • 18 de marzo de 2026
Breaking

“Hay un ensañamiento particular contra él”: esposa de Perkins Rocha quien se encuentra bajo arresto domiciliario en Venezuela

  • 18 de marzo de 2026
Breaking

La amnistía selectiva no es amnistía

  • 18 de marzo de 2026
Breaking

Venezuela vence a Estados Unidos y se pone la corona del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez en su historia

  • 18 de marzo de 2026
Breaking

Un venezolano del Tren de Aragua, es el primer ciberdelincuente en la lista de los más buscados del FBI

  • 18 de marzo de 2026
Breaking

Zapatero celebra que el Gobierno venezolano admita «errores» y pide a EE.UU. que ayude en la economía

  • 18 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in