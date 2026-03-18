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Pdvsa nombró a Asdrúbal Chávez al frente de sus filiales en Estados Unidos

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Pdvsa nombró a Asdrúbal Chávez al frente de sus filiales en Estados Unidos
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Economía
  • 18 de marzo de 2026
By Redacción - 15 segundos ago
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Antes de la imposición de sanciones de Estados Unidos contra Venezuela en 2019, al primo del presidente Hugo Chávez ya se le había negado visa para asumir funciones en territorio estadounidense

Pdvsa ratificó a Asdrúbal Chávez al frente de sus filiales en Estados Unidos

Delcy Rodríguez y Adán Chávez en 2015 | Foto: Federico Parra / AFP

El consejo de administración de Pdvsa ratificó a Asdrúbal Chávez como presidente de sus principales filiales en Estados Unidos: PDV Holding, Citgo Holding y Citgo Petroleum. Así lo señala un documento al que tuvo acceso Reuters.

Antes de la imposición de sanciones de Estados Unidos contra Venezuela en 2019, al directivo ya se le había negado una visa para asumir funciones en territorio estadounidense.

En el escenario actual, Chávez y su equipo requerirían autorización del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para tomar control efectivo de las operaciones de Citgo, una de las principales refinadoras vinculadas a Venezuela en el exterior.

Además, la situación se complica por el proceso judicial en curso sobre la propiedad de la empresa.

Un tribunal estadounidense organizó una subasta de la casa matriz, PDV Holding, lo que podría derivar en un cambio de control si el Tesoro aprueba los resultados, indicó Reuters.

Junto a Chávez, el consejo de Pdvsa también designó a Nelson Ferrer, Alejandro Escarra y Ricardo Gómez como directores de las filiales en Estados Unidos.

Estados Unidos debe autorizar las designaciones

No está claro si el gobierno interino de Delcy Rodríguez solicitó una nueva autorización a las autoridades estadounidenses para permitir que Chávez y su equipo asuman la dirección de las filiales.

Aunque el presidente estadounidense Donald Trump ha asegurado que mantiene buena relación con Venezuela en este momento, se desconoce qué decisión tomará.

Jose Ignacio Hernández, abogado en derecho constitucional y administrativo, recordó en X que la designación de administradores en PDV Holding debe contar con autorización mediante licencia de la OFAC.

“El reconocimiento a Delcy Rodríguez deja a salvo los controles derivados de la regulación de sanciones económicas”, señaló.

Sin el aval de Washington, cualquier intento de ejercer control directo sobre Citgo podría quedar bloqueado por las sanciones vigentes.

Asdrúbal Chávez era primo del presidente Hugo Chávez.

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