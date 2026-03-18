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Oro venezolano habría sido usado para pagar productos del CLAP

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Oro venezolano habría sido usado para pagar productos del CLAP
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Economía
  • 18 de marzo de 2026
By Redacción - 26 segundos ago
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Documentos de exportación revisados por El País de España muestran que en diciembre de 2018 llegó al puerto de La Guaira un cargamento procedente de Turquía con 1.145 toneladas de leche en polvo. Desde entonces comenzaron a registrarse envíos regulares de alimentos como espaguetis, macarrones, harina, frijoles, lentejas, arroz, aceite, carne y atún enlatado

Investigación de El País: oro venezolano habría sido usado para pagar productos del CLAP

Las reservas de oro del Banco Central de Venezuela cayeron de manera pronunciada mientras Nicolás Maduro estuvo en el poder en 2013 | Foto: AFP

Venezuela habría utilizado parte de su oropara pagar productos destinados al programa estatal de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Así lo señala una investigación publicada por el diario español El País, que describe cómo el metal habría sido enviado principalmente a Turquía a través de una red comercial que permitió al régimen de Nicolás Maduro importar en medio de las sanciones.

De acuerdo con el reportaje, las reservas de oro del Banco Central de Venezuela cayeron de manera pronunciada en 2013 con Nicolás Maduro en el poder. Según registros del propio organismo citados por el medio, el país pasó de 366 toneladas de oro en reservas a cerca de 53 toneladas en la actualidad.

Esa disminución ocurrió pese a que la explotación del Arco Minero del Orinoco, abierta oficialmente en 2016 para impulsar la producción de oro, generó volúmenes importantes del metal.

Analistas estiman que en esa zona se han producido entre 35 y 80 toneladas de oro al año, lo que contrasta con la caída sostenida de las reservas del BCV.

Según la investigación, parte de ese oro habría salido del país para sostener operaciones comerciales con aliados internacionales, especialmente Turquía, a cambio de alimentos y otros bienes.

El reportaje describe cómo el oro venezolano se habría convertido en una forma de pago para adquirir productos que luego se distribuían en las cajas CLAP.

Documentos de exportación revisados por El País muestran que en diciembre de 2018 llegó al puerto de La Guaira un cargamento procedente de Turquía con 1.145 toneladas de leche en polvo.

Desde entonces comenzaron a registrarse envíos regulares de alimentos como espaguetis, macarrones, harina, frijoles, lentejas, arroz, aceite, carne y atún enlatado.

Datos citados por el diario español señalan que las exportaciones turcas hacia Venezuela pasaron de menos de 50 millones de dólares a más de 300 millones en los últimos años, de los cuales cerca de dos tercios corresponden a productos alimenticios.

El metal procedía del Banco Central de Venezuela y de explotaciones del Arco Minero del Orinoco. Miles de personas comenzaron a trabajar en estas minas tras la apertura de la zona a la explotación,muchas veces en condiciones precarias

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