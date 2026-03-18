Venezuela: campeón mundial de Béisbol

Washington (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a sugerir que Venezuela sea un nuevo estado de Estados Unidos después de que el equipo suramericano le ganara a la novena del país norteamericano y conquistara su primer Clásico Mundial de Béisbol.

«Statehood» (término que en inglés denota condición de estado de Estados Unidos), publicó el mandatario, en su cuenta de Truth Social, luego de que Venezuela derrotara a Estados Unidos por 3-2 en Miami en la final del WBC.

La reacción del presidente fue una reiteración a su comentario sarcástico del lunes cuando celebró la victoria de Venezuela sobre Italia en las semifinales y dijo: «Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela. Me pregunto a qué se debe esta magia… ¿Estado número 51?».

El pasado 5 de marzo, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que se acordó con las autoridades interinas de Venezuela «restablecer relaciones diplomáticas y consulares», dos meses después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación ordenada por Trump.

Posteriormente, el día 10, el Departamento de Estado notificó al tribunal de Nueva York que lleva el caso contra Maduro que reconoció formalmente a Delcy Rodríguez como jefa de Estado de la nación suramericana.

Maikel García, MVP del Clásico Mundial de Béisbol

El venezolano Maikel García fue nombrado ‘MVP’ del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en el que Venezuela se proclamó por primera vez campeona tras derrotar a Estados Unidos por 3-2 en un partido en que el campocorto contribuyó con una carrera impulsada.

«Agradecido con Dios por esta oportunidad de hacer historia con este gran grupo. Nosotros salíamos a jugar todos los días por los 30 millones de venezolanos», dijo García en la ceremonia de premiación.

Wilyer Abreu (d) de Venezuela celebra al ganar la final del Clásico Mundial de Béisbol ante Estados Unidos en el estadio LoanDepot Park en Miami (Estados Unidos). EFE/ Alberto Boal

«Solo estaba pensando en que iba a hacer cuando ganáramos, sabía que íbamos a ganar ese juego, confiaba en mi cerrador y gracias a Dios se dio la victoria y pudimos darle la victoria al país», agregó el campocorto de los Kansas City Royals de la MLB.

García fue el jugador con más ‘hits’ logrados en el Clásico Mundial con 10 en 26 pasos por base, y registró un promedio de bateo de .385. En total registró 7 carreras impulsadas y sumó un jonrón y 3 bases robadas.

Delcy Rodríguez anuncia día de júbilo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la declaración de ‘día de júbilo nacional no laborable’ para celebrar mañana miércoles el triunfo de la selección de Venezuela, que se coronó campeona tras vencer a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol.

«He decidido decretar día de júbilo nacional, no laborable, el día de mañana, para que nuestra juventud salga a las calles, a las plazas, a los parques y a las canchas, a festejar», anunció la mandataria encargada en su cuenta de X.

Asimismo, invitó a la población a celebrar en un «gran concierto», del que no dio más detalles.

En su cuenta de Telegram, Rodríguez aseguró que todo el país está «demasiado feliz» y dijo querer «agradecer y abrazar» a los integrantes de la selección venezolana.

«Ustedes representan cada cielo, cada mar, cada tierra de esta hermosa patria de nuestro libertador Simón Bolívar. Felicitaciones», expresó la mandataria encargada en video.

«Como decimos nosotros, honor al vencido y gloria al vencedor», agregó Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo luego de que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro durante un ataque militar en Caracas el pasado 3 de enero.