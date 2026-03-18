Venezuela vence a Estados Unidos y se pone la corona del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez en su historia

Venezuela cumplió el sueño de 30 millones de venezolanos

Este martes 17 de marzo no es un día cualquiera para Venezuela. El país ‘hermano de la espuma, garza y rosa’ logró el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol.

La Vinotinto de béisbol venció ‘nada más y nada menos’ que aL combinado de los Estados Unidos, uno de los países anfitriones del torneo.

En un trámite bastante apretado, los de Omar López encontraron el camino de la gloria 3 carreras por 2.

Acciones del partido:

En la tercera entrada Venezuela ‘rompió el cero’ luego de que Maikel García efectuara un elevado de sacrificio por el jardín central, haciendo que Salvador Pérez pasara por la registradora, mientras Ronald Acuña Jr. Llegaba a tercera base.

En el quinto inning Wilyer Abreu bateó cuadrangular con elevado por el jardín central y puso en ese momento el marcador 2 – 0 para Venezuela.

Fue hasta el octavo inning que Estados Unidos, mediante un ‘vuelacerca’ de Bryce Harper logró el empate parcial 2 – 2, ayudando a su compañero, Bobby Witt Jr., quien había recibido boleto, a anotar.

En la siguiente entrada, ya en el noveno episodio, Venezuela anotó, luego de que Eugenio Suárez pegara un poderoso doble con línea por el izquierdo, remolcando a Javier Sanoja hasta el home.

Ya desde el monticulo, Daniel Palencia, quien reemplazó a Andrés Machado, cerró la victoria venezolana.

Ganar el Clásico Mundial de Béisbol 2026 es, sin duda, una de las mayores hazañas, quizás la más grande en deportes de conjunto, para Venezuela, al superar a potencias como Japón y EE.UU. con un equipo compacto de Grandes Ligas.

Venezuela clasificó a la gran final tras una gran victoria 4-2 ante Italia en la semifinal disputada el lunes. Previamente eliminó al vigente campeón, Japón, en cuartos de final.

Estados Unidos, por su parte, selló su pase tras vencer en un duelo cerrado 2-1 a República Dominicana. El equipo anfitrión busca su segundo título mundial tras el obtenido en 2017.

El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) es el torneo internacional de béisbol profesional más importante, donde selecciones nacionales compiten por el título de campeón mundial.

Organizado por la MLB y la WBSC, reúne a los mejores peloteros del mundo, incluyendo estrellas de las Grandes Ligas (MLB) y la Liga Japonesa (NPB), cada tres o cuatro años.