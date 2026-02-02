Las autoridades iraníes confirmaron este domingo 01Mar, la muerte del comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpour; del ministro de Defensa, Aziz Nasirzadé, y del secretario del Consejo de Defensa Nacional y asesor del ayatolá, el almirante Ali Shamkhani, en los ataques conjuntos lanzados por sorpresa el sábado por Israel y Estados Unidos, que también acabaron con la vida del líder supremo Alí Jamenei.

Israel adelantó durante el sábado la muerte de Pakpour y Nasirzadé tras afirmar que había eliminado a varios altos mandos iraníes, un total de seis militares de alto rango.

El ministro de Defensa, Nasirzadé, fue comandante de las Fuerzas Aéreas y subcomandante del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Era el responsable de la fabricación de los proyectiles de largo alcance y de la investigación sobe armas nucleares, biológicas y químicas, según Israel.

Por otra parte, Shamkhani fue nombrado recientemente — el pasado 6 de febrero– como secretario del Consejo de Defensa Nacional, un organismo de seguridad creado tras los ataques de Israel y Estados Unidos en junio de 2025 con vistas a mejorar y centralizar las capacidades de las Fuerzas Armadas iraníes.

El también exministro de Defensa (1997-2005) cobró entonces un papel más relevante dentro de la estructura del régimen iraní. Las primeras misiones adjudicadas al Consejo de Defensa Nacional fueron «revisar los planes de defensa» nacional y «mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas» iraníes a través de un proceso de «centralización».

Las autoridades israelíes informaron previamente de cientos de aviones en un «ataque sorpresa» contra dos ubicaciones en las que estaban reunidos los máximos responsables del aparato de seguridad iraní, reseña Europapress.