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Venezuela vs Estados Unidos: día y hora de la gran final del Clásico Mundial

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Venezuela vs Estados Unidos: día y hora de la gran final del Clásico Mundial
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Deportes
  • 16 de marzo de 2026
By Redacción - 2 minutos ago
0 1 2 minutes read

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 ya tiene a sus dos grandes finalistas. Venezuela vs Estados Unidos se enfrentarán en un duelo que definirá al nuevo campeón del torneo, en una final que promete emociones de principio a fin.

La Vinotinto llega tras una campaña histórica, logrando meterse por primera vez en la final del certamen. Del otro lado estará el conjunto norteamericano, que supo imponerse en una semifinal intensa para quedarse con el otro boleto a la definición.

Recuerda que toda la información la puedes encontrar en nuestra web y en nuestra app. El calendario más detallado y los horarios alrededor de todo el mundo. Infórmate sobre los partidos del Clasico Mundial en 365Scores. ¡Es hora de jugar y ganar!

Venezuela vs Estados Unidos
Venezuela vs Estados Unidos (Photo by Edgardo Medina/NurPhoto via Getty Images)

¿Cómo llegan Venezuela vs Estados Unidos?

Estados Unidos aseguró su lugar en la final luego de vencer a República Dominicana en un partido apretado y cargado de polémica. El conjunto norteamericano logró imponerse en momentos clave y supo sostener la ventaja para avanzar al duelo decisivo.

El equipo estadounidense vuelve a instalarse en una final del Clásico Mundial, reafirmando su condición de potencia en el béisbol internacional y buscando sumar un nuevo título en su historia.

Por su parte, Venezuela llega a esta final tras una campaña inolvidable. Luego de eliminar a Japón en cuartos de final y superar a Italia en semifinales, el equipo ha demostrado carácter y calidad en cada presentación.

La Vinotinto no solo consiguió su pase a la final, sino que también aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos de 2028, consolidando uno de los momentos más importantes en la historia del béisbol venezolano.

¿Cuándo se juega la gran final Venezuela vs Estados Unidos?

El partido entre Venezuela y Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 está programado para disputarse el martes 17 de marzo en el loanDepot Park de Miami.

Se espera un ambiente espectacular en el estadio, con una gran presencia de aficionados venezolanos que acompañarán a la Vinotinto en este momento histórico.

Horarios del Venezuela vs Estados Unidos

  • Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 21:00 hs
  • Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela: 20:00 hs
  • Colombia, Perú, Panamá, Ecuador: 19:00 hs
  • México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 18:00 hs
  • Eastern Time (Costa Este): 20:00 hs
  • Central Time: 19:00 hs
  • Mountain Time: 18:00 hs
  • Pacific Time (Costa Oeste): 17:00 hs
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