808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

Régimen de Irán no está interesado en mantener conversaciones con Estados Unidos: “Somos lo suficientemente fuertes”

Home - Breaking - Régimen de Irán no está interesado en mantener conversaciones con Estados Unidos: “Somos lo suficientemente fuertes”
Régimen de Irán no está interesado en mantener conversaciones con Estados Unidos: “Somos lo suficientemente fuertes”
Breaking
Mundo
Sucesos
  • 16 de marzo de 2026
By Redacción - 8 segundos ago
0 0 2 minutes read

Banderas de EE.UU. e Irán - Fotos: Pexels
Banderas de EE.UU. e Irán – Fotos: Pexels

El ministro de Exteriores del régimen de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que su país no está interesado en mantener conversaciones con Estados Unidos, al rebatir las palabras de Donald Trump de que Teherán desea un acuerdo para poner fin a los ataques.

“Somos lo suficientemente estables y fuertes. Sólo estamos defendiendo a nuestro pueblo”, declaró Araghchi en el programa “Face The Nation” de la CBS, en una entrevista emitida este domingo.

“No vemos ninguna razón por la que debamos hablar con los estadounidenses, porque ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos”, añadió.

Según el canciller, “no hay ninguna experiencia positiva en las conversaciones con Estados Unidos”.

Trump afirmó el sábado que Irán quería un acuerdo, pero que él no estaba dispuesto a llegar a uno en las condiciones actuales, sin dar más detalles.

“Nunca hemos pedido un alto el fuego, y nunca hemos pedido ni siquiera una negociación”, refutó Araghchi.

Agregó que Irán estaba dispuesto a hablar con los países que quisieran negociar el paso de determinados petroleros por el estrecho de Ormuz.

“No puedo mencionar ningún país en concreto, pero se han puesto en contacto con nosotros varios países que desean garantizar un paso seguro para sus buques”, señaló.

Entretanto, Irán advirtió a otros países que si intervienen habrá “una escalada” en los ataques en Oriente Medio, y el gobierno italiano reportó que una base de Kuwait que alberga tropas italianas y de Estados Unidos fue blanco de un ataque con drones.

La advertencia de Irán llegó luego de que el presidente Donald Trump lanzara un llamado internacional para garantizar la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde solía transitar cerca de una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos.

Su bloqueo por parte de Teherán hizo que el precio del petróleo se disparara en los últimos días.

Alegando que el paraguas de seguridad norteamericana en la región “atrae problemas en lugar de disuadirlos”, el canciller iraní Abás Araqchi instó en X a los países vecinos a “expulsar a los agresores extranjeros”.

“Esta guerra terminará cuando tengamos la certeza de que no se repetirá”, declaró Araqchi al medio en lengua árabe Al Araby Al Jadid.

You can share this post!

administrator

Related Articles

Breaking

Trump asegura que Estados Unidos podría llegar pronto a un acuerdo con el régimen de Cuba

  • 16 de marzo de 2026
Breaking

EEUU autorizó a las empresas estadounidenses realizar negocios con el sector petrolero venezolano

  • 16 de marzo de 2026
Breaking

María Corina Machado condenó la decisión de la justicia chavista de negar la amnistía a Perkins Rocha

  • 16 de marzo de 2026
Breaking

Arrestaron en EEUU al presunto líder de la célula chilena del Tren de Aragua que es investigado por el crimen de Ronald Ojeda

  • 16 de marzo de 2026
Breaking

Delcy Rodríguez prometió que Venezuela “muy pronto” izará su bandera en la embajada en EEUU

  • 16 de marzo de 2026
Breaking

Chevron aconsejó a Trump a negociar con Delcy Rodríguez

  • 16 de marzo de 2026
Breaking

María Corina Machado denuncia que el Gobierno de Delcy Rodríguez «pretende prolongar el terror»

  • 16 de marzo de 2026
Breaking

La Embajada de EE.UU. en Venezuela iza la bandera de su país por primera vez en siete años

  • 16 de marzo de 2026
Breaking

Delcy Rodríguez rechaza la propuesta de Petro sobre un arancel cero por las sanciones a Venezuela

  • 16 de marzo de 2026
Breaking

El brent abre la semana por encima de los 104 dólares: un alza moderada del 1,40%

  • 16 de marzo de 2026
Breaking

Caracas: usuarios reportan alza del 66% en el pasaje mínimo

  • 16 de marzo de 2026
Breaking

¿Quiénes son los 61 postulados al cargo de defensor del pueblo?

  • 16 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in