Venezuela llega al Salón de la Fama de Cooperstown tras ganar el Clásico Mundial

Los zapatos de Daniel Palencia, la armadura de Salvador Pérez, la gorra de Omar López y el guante de Eugenio Suárez, entre otros, serán parte del Templo de los Inmortales en Nueva York para conmemorar el primer triunfo del país en el certamen

Venezuela tardó seis ediciones en ganar el Clásico Mundial de Beisbol | Foto MLB

El histórico título de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 será inmortalizado en el Salón de la Fama de Cooperstown. La MLB anunció que el Templo de los Inmortales recibirá una colección de tesoros que narran la ruta hacia la gloria del equipo nacional.

Los spikes especializados de Daniel Palencia, el cerrador que sentenció el triunfo 3-2 de Venezuela, serán lo primero en llegar a Cooperstown. Además de sus zapatos especializados, el capitán Salvador Pérezdonó la armadura que protegió su pecho y sus piernas durante el torneo.

La ofensiva también enviará sus implementos al museo. Entre ellos, Maikel García, el Jugador Más Valioso (MVP) del torneo, quien entregará el casco de bateo que usó durante el Clásico Mundial de Beisbol.

Wilyer Abreu donará su protector de codo y espinillera, mientras que Eugenio Suárezentregó los guantes que utilizó en el noveno inning histórico en el que le dio vuelta al marcador con un doble.

La colección se completará con la prenda más simbólica del estratega Omar López: una gorra con el número 58, tributo silencioso al código de Venezuela.

Además de los jugadores, la colección de Venezuela en el templo estará acompañada por las hojas de anotaciones de la final del periodista deportivo Daniel Álvarez Montes.

“Con mucho orgullo y entusiasmo les cuento que mi hoja de anotación de la final, que usé durante la cobertura de El Extrabase, llegará al Museo y Salón de la Fama de Cooperstown. Es el honor más grande de mi carrera”, escribió el venezolano.