Ronald Acuña Jr.: “La gente de nuestro país se merece esta final”

Venezuela vibró este lunes con el triunfo sobre Italia y esta noche enfrentará el duelo definitivo del Clásico Mundial contra Estados Unidos. La estrella de las Grandes Ligas prometió que darán todo para ganar

Ronald Acuña Jr. se ha convertido en un icono del beisbol venezolano. Dijo que el país saldrá con todo ante Estados Unidos en la final del Clásico Mundial 2026 | Foto AFP

Ronald Acuña Jr. entró sonreído a la rueda de prensa junto con su primo Maikel García. Además de estar unidos por el vínculo familiar, hoy viven el sueño que tuvieron cuando eran unos niños que crecían en La Sabana, en la costa del litoral central venezolano. Ellos llegarán como figuras estelares de Venezuela, que enfrentará a las 8:00 pm a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Beisbol.

“La gente de nuestro país se merece esta final. Estamos para hablar de beisbol. Vamos a salir con la misma energía y el mismo entusiasmo. Daremos lo mejor de nosotros para ganar”, dijo Acuña Jr., uno de los héroes en la victoria de la semifinal frente a Italia (4-2).

Aunque Estados Unidos será local en el loanDepot Park en el encuentro que definirá al campeón de la edición 2026 del torneo universal, habrá mucho ruido de los venezolanos y la comunidad latinoamericana en el estadio de Miami, como ha sido costumbre en este certamen.

La escuadra nacional, dirigida por Omar López, llega inspirada a su primera final en la historia frente a la selección más completa del Clásico Mundial. El reto es grande, pero como dice Acuña Jr. —integrante de la élite de este deporte— los criollos van a salir con todo.

“Nosotros, como peloteros venezolanos, estamos jugando por nuestro país. Obviamente estamos poniendo el nombre de Latinoamérica en alto y demostrando que hay buen beisbol, pero nosotros estamos jugando por Venezuela”, agregó Maikel García, Guante de Oro en la MLB en 2025 y actual candidato al premio Más Valioso del Clásico.

Ante Italia, el combinado venezolano arañó las carreras y concretó un racimo de tres en el séptimo inning para voltear la pizarra que estaba 2-1. Gleyber Torres se embasó por boleto, Andrés Giménez ocupó su lugar como corredor emergente y, después de dos outs, Jackson Chourio dio hit para poner hombres en las esquinas; luego vino el infieldhit de Acuña Jr. que empató el marcador.

“Solo quería poner la pelota en juego. Cuando salió el batazo, sabía que no me iban a sacar en primera”, explicó Acuña Jr. a la prensa estadounidense sobre el batazo por el shortstop que metió a Venezuela en el juego.

En una entrevista en el campo comentó: “Yo quería embasarme. Tengo detrás a ‘la Regadera’ Arráez y eso da confianza. Él puede batear todo lo que venga”.

Luego vinieron cohetes de García y Luis Arráez para sentenciar el juego. García se ha convertido en el jugador clave en el ataque y con la impulsada de anoche llegó a cinco, además de batear para .421 de promedio. “Nací para afrontar estos momentos. La gente cree que uno tiene presión (en el juego), pero presión es venir de un pueblo como el nuestro y llegar a este nivel”, apuntó el tercera base en la rueda de prensa.

Luis Arráez, rendidor

Tras una cadena de ocho turnos sin hits, Arráez despertó en la situación cumbre del juego con un hit de oro. El tres veces ganador del título de bateo en las Grandes Ligas fue entrevistado por las cadenas de Estados Unidos, así como por periodistas de todas las latitudes.

“El ambiente estuvo bueno, especialmente por los fanáticos venezolanos. Mi equipo nunca se rindió, yo tampoco me rendí y por eso anotamos las carreras”, dijo a periodistas de Japón.

“Estaba esperando la oportunidad de aumentar el marcador y lo hice. No quería el boleto, quería enfrentar al mejor pitcher de la liga. Yo vivo en Miami, jugué dos años aquí y la gente me quiere”, comentó Arráez a la televisora de la MLB.

Omar López: “Este triunfo es para toda Venezuela”

El mánager Omar López entró emocionado a la rueda de prensa. El triunfo le permitió dar un paso más hacia el título, una victoria que le permitió a Venezuela estar en una final por primera vez en el torneo.

“Todo es una planificación. Sabíamos que íbamos a llegar lejos. Esos lanzadores tienen valor. Esta victoria es por nuestro país”, expresó.

Con respecto al juego frente a Italia, destacó que nunca perdió las esperanzas. “Tenía la convicción de que íbamos a regresar. Esperábamos que Francisco (Cervelli) hiciera algunos movimientos. Mucha gente subestimó a Italia, pero cuando anunciaron los rosters me di cuenta de que Italia tenía un gran equipo. Cervelli hizo un scouting de dos años. Hay que darle crédito a Cervelli”, reconoció.

Para el estratega, la clave de la escuadra venezolana ha sido cuidar los pequeños detalles. “Construimos un equipo sobre la base del pitcheo y la defensa. Tenemos unos cuantos Guantes de Oro que saben jugar la pelota, que se ubican bien en el campo”, apuntó.

“Maikel García es un peloterazo. El tipo tiene una bendición en el cerebro que le permite saber cómo manejarse. Lo bueno es su sangre fría. Está pendiente de todos y ayuda a sus compañeros. Eso lo va a hacer más grande”, alabó al antesalista.