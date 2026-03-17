¡Que viva Venezuela! Venezuela venció a Italia y pasó a la final del Clásico

La selección nacional jugó a la perfección: con un ataque preciso y un relevo intraficable, superó a la escuadra italiana para clasificar a su primera final en el Clásico Mundial. Hoy saldrá a escribir una nueva página en el duelo decisivo contra el favorito, Estados Unidos

La selección nacional disputará este martes su primera final en el Clásico Mundial de Beisbol. Ahora tocará otro grande, Estados Unidos, pero la adrenalina está por todo lo alto | Foto AFP – Getty

El bateo oportuno de Venezuela en el séptimo inning puso la pluma para escribir un nuevo capítulo en la historia del Clásico Mundial de Beisbol. Sencillos impulsores de Ronald Acuña Jr., Maikel García y Luis Arráez, los más prolíficos bateadores criollos del torneo, permitieron remontar el marcador ante la sorprendente Italia y llevarse el triunfo (4-2) en el loanDepot Park de Miami para clasificar a la gran final.

Es la primera vez que la selección nacional llega al juego decisivo en este certamen, luego de fallar en la semifinal de 2009 cuando perdió contra Corea del Sur. Esta noche, a las 8:00 p. m., el equipo de Omar López chocará contra el favorito, Estados Unidos, para buscar la corona más deseada por los aficionados venezolanos.

Los relevistas Eduard Bazardo, Andrés Machado y Daniel Palencia —este último con el juego salvado— congelaron a la segunda mejor ofensiva del Clásico Mundial. Luinder Ávila y Ángel Zerpa (quien se acreditó la victoria) rescataron al abridor Keider Montero.

En un país donde se respira beisbol, el triunfo abre las esperanzas de ganar nuevamente un torneo mundial tras más de ocho décadas. La pelota se consolidó en la cultura venezolana en 1941, cuando la selección ganó el primer Mundial de la disciplina. Aquellos jugadores, liderados por José Antonio Casanova, se convirtieron en los primeros héroes del deporte nacional. Este martes habrá una nueva cita contra la selección más poderosa del planeta.

Daniel Palencia se acreditó su segundo salvado del Clásico Mundial con su recta encendida | Foto AFP – Getty Images

Las carreras

Italia montó un ataque en el segundo ante el descontrol de Keider Montero para anotar sus únicas dos rayotas. El abridor criollo recibió un trueno al centro de Zach Dezenzo para luego dar pasaportes consecutivos a Jac Caglianone, Andrew Fischer y J.J. D’Orazio, este último impulsor. El relevista Ricardo Sánchez entró a apagar el fuego y obligó a Dante Nori a rodarla por segunda, jugada con la que se produjo la segunda de los europeos, y luego retiró a Sam Antonacci con un rodado a la inicial.

Eugenio Suárez disparó un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo para sacudir el dominio de Aaron Nola. Fue un batazo sobre una curva afuera. Nola lanzó cuatro sólidas entradas con 59 pitcheos antes de darle paso a Michael Lorenzen.

Luinder Ávila relevó a Sánchez en el tercero. Completó 2.1 episodios, pero salió en el sexto tras recibir un cohete al centro de Zach Dezenzo, quien se movió a segunda con un batazo al pitcher de Jac Caglianone. El zurdo Ángel Zerpa dio boleto intencional a D’Orazio y se llenaron las bases con un infield hit de Dante Nori, pero luego abanicó a Antonacci para colgar un cero de oro.

Maikel García impulsó la carrera de ponerse arriba con un hit por el jardín izquierdo| Foto AFP – Getty Images

En el séptimo, Venezuela montó el ataque con paciencia ante Lorenzen. Gleyber Torres negoció cuatro malas; Andrés Giménez entró como corredor emergente y, con dos outs, Jackson Chourio dio un inatrapable para poner hombres en las esquinas y dejarle la mesa servida a Acuña Jr.: un sencillo por el short empató el juego a dos. García puso arriba a Venezuela al impulsar a Chourio con un trallazo a la izquierda, mientras que Arráez siguió la fiesta con un sencillo impulsor al centro para poner la pizarra 4-2.

“Cuando le di a la pelota yo sabía que (el campocorto) no me iba a sacar out”, dijo a la Cadena FOX la estrella Acuña Jr., quien se anotó el hit dentro del cuadro para impulsar el empate.

Relevo hermético

Eduard Bazardo sacó el séptimo sin problemas y sumó un ponche. Andrés Machado no dio oportunidades a los italianos en el octavo y los retiró por la vía del 1-2-3. Daniel Palencia soltó su recta de 100 millas y guillotinó a dos de los tres bateadores que enfrentó para acreditarse el salvado.

Italia llegó al duelo como la segunda mejor ofensiva con un promedio de .287, 24 extrabases (12 de ellos jonrones) y un OPS de .982. Fue el equipo sensación del torneo con cinco triunfos seguidos, pero tras las carreras contra Montero, poco pudieron hacer contra el cerrojo del pitcheo nacional. El venezolano Francisco Cervelli hizo un gran trabajo como manager al llevar al cuadro transalpino por primera vez a la semifinal del Clásico. Se despidió por todo lo alto.

Venezuela buscará desquitarse de Estados Unidos, que la eliminó en los cuartos de final de la edición de 2023. El loanDepot Park de Miami vibrará con un llenazo para ver el encuentro que definirá al nuevo campeón. Queda un paso y todo el país estará atento.