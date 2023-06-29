El futbolista portugués Cristiano Ronaldo, revelós que el Mundial de la FIFA 2026 en Canadá, México y Estados Unidos será su última participación en el evento mundial. Ronaldo que a sus 40 años es la gran figura del equipo Al Nassr de Arabia Saudí, debutó en defensa de Portugal en el mundial de Alemania 2006.

«Seguro, es cierto porque tendré 41 años, y creo que, en esta gran competición, no sé… Como decía, estoy disfrutando de este momento», respondió el luso en una entrevista en el foro de turismo TOURISE de Arabia Saudí sobre si el próximo Mundial será su último.

Sobre declaraciones en torno a su retiro fue preciso. La gente cree que cuando hablo de retirarme pronto significa que será dentro de seis meses o un año. ¡Estoy bromeando!», dijo entre risas el cinco veces ganador del Balón de Oro.

Sin embargo, reconoció que «cuando uno llega a cierta edad, empieza a contar los meses rápidamente», aunque insistió en que se encuentra en un buen momento de forma, sigue marcando goles y que está disfrutando con el Al Nassr y el cuadro nacional portugués.

«En el fútbol, ??intento disfrutar de los goles. Como sabes, tengo 40 años e intento disfrutar del momento y seguir. Mi cuerpo está en buen estado, creo. En cuanto a mi desempeño en la selección nacional marco goles y ayudo al equipo. Quiero ganar títulos. Esta es mi vida», afirmó CR7, que se está acercando a la marca de mil goles oficiales.

