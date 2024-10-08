Con siete panelas de presunta “Súper Marihuana Gourmet», fue capturada una mujer identificada como Francelis Mendoza en el caserío Las Tunas, en la parroquia Tamaca, al norte de Barquisimeto, por funcionarios de la División Motorizada adscrita al Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, mientras hacían un patrullaje por la zona, ante mencionada.

De acuerdo al reporte policial la femenina, al ver a los uniformados tomó una actitud sospechosa, acción que llevó a los funcionarios a darle la voz de alto.

Tras el interrogatorio, la mujer mostró signos de nerviosimos, que obligaron a los uniformados a realizarle una revisión corporal y en sus pertenencias, encontraron los presuntos estupefacientes envueltos en panelas.

La señora fue trasladada hasta la sede de la División Motorizada de la PNB, al norte de la capital larense, donde posteriormente se notificó a la Fiscalía 11 del Ministerio Público sobre el procedimiento.

