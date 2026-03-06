Tan Fuerte Como Tu abre debate sobre sanacion interior

Un panel de lujo sobre resiliencia y propósito La sesión fue producida y conducida por Luisana Altamiranda y contó con la participación de un panel integrado por destacadas profesionales del ámbito comunicacional y psicológico.

Charyl Chacón conmueve a Maracay con el conversatorio “Tan Fuerte Como Tú Session”

Maracay, Venezuela – La presentadora, actriz y autora venezolana Charyl Chacón protagonizó un emotivo encuentro en su ciudad natal con el conversatorio “Tan Fuerte Como Tú Session”, un evento que reunió a decenas de asistentes en el Centro Comercial Unicentro Maracay para reflexionar sobre resiliencia, perdón y sanación emocional.

La reconocida figura de Televen, quien ha desarrollado una destacada carrera como animadora y modelo en Venezuela , regresó a sus raíces el pasado 1 de marzo, en el inicio del Mes de la Mujer, para compartir su historia personal y promover un espacio de diálogo sobre el poder de transformar el dolor en fortaleza.

Un conversatorio que conectó con Maracay

El evento registró aforo completo, con más de 80 asistentes que se reunieron para escuchar el testimonio de Chacón y participar en un encuentro diseñado para abordar el dolor como parte del proceso de crecimiento personal.

El conversatorio se inspira en su libro “Tan Fuerte Como Tú”, una obra en la que la autora comparte experiencias personales marcadas por la resiliencia y el proceso de reconstrucción emocional tras momentos difíciles de su vida.

Según explicó la propia Chacón durante el encuentro, el objetivo del proyecto es crear espacios valientes para hablar de heridas emocionales y procesos de sanación, además de invitar a otros autores a compartir historias de impacto que promuevan el crecimiento personal.

La sesión fue producida y conducida por Luisana Altamiranda y contó con la participación de un panel integrado por destacadas profesionales del ámbito comunicacional y psicológico.

Entre ellas estuvieron:

Amanda Lucci , periodista y autora del libro “Marca Personal: Una vida para marcar la diferencia”, quien habló sobre la importancia de descubrir el propósito de vida.

Aryeli Guerrero, reconocida psicóloga, quien compartió reflexiones sobre el perdón y adelantó detalles de su próxima obra “Te voy a amar hasta la eternidad”.

Durante el conversatorio, las panelistas abordaron temas como la resiliencia, la sanación emocional y la necesidad de realizar un trabajo interior para superar injusticias y experiencias traumáticas.

Un movimiento que busca recorrer Venezuela

La sesión celebrada en Maracay representa el inicio de una iniciativa que busca expandirse a nivel nacional. Charyl Chacón anunció que “Tan Fuerte Como Tú Session” se convertirá en una gira que recorrerá distintas ciudades de Venezuela con el objetivo de promover conversaciones genuinas sobre bienestar emocional y crecimiento personal.

“Para poder avanzar en la vida, primero hay que mirar hacia adentro”, expresó la autora durante el encuentro.

