Aprobaron la exhumación del cuerpo del periodista Walter Alexander Jaimes

Aprobaron la exhumación del cuerpo del periodista Walter Alexander Jaimes
  • 6 de marzo de 2026
24 horas después del hallazgo, el periodista fue sepultado en una fosa común, situación que ahora impulsa a su familia a solicitar otras experticias para esclarecer plenamente lo ocurrido

periodista Walter Alexander Jaimes

El cuerpo de Jaimes, de 49 años de edad, fue localizado el domingo en una zona boscosa cerca del sector El Anís. Foto: archivo

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó este jueves que fue acordada la exhumación del cuerpo del periodista Walter Alexander Jaimes, asesinado en el estado Mérida y sepultado en una fosa común.

En un mensaje publicado en X, el sindicato detalló que la medida, de carácter judicial y administrativo, permitirá trasladar el cuerpo del periodista a Bailadores para “practicar nuevos exámenes médico-forenses para corroborar elementos clave del caso”.

Se espera que el procedimiento se realice este mismo viernes. Se pudo conocer que también fue designado un fiscal nacional para esclarecer el caso. 

Más temprano, el SNTP informó sobre la llegada a Mérida del comisario Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quien se trasladó hasta el sitio para dirigir las investigaciones por el asesinato del periodista.

El cuerpo de Jaimes, de 49 años de edad, fue localizado el domingo en una zona boscosa cerca del sector El Anís, en la carretera La Variante, municipio Sucre y la confirmación de la identidad se anunció el martes 3 de marzo.

Sin embargo, apenas 24 horas después del hallazgo, el periodista fue sepultado en una fosa común, situación que ahora impulsa a su familia a solicitar otras experticias para esclarecer plenamente lo ocurrido.

Jaimes, oriundo de Tovar, se graduó en Comunicación Social y en Artes Visuales en la Universidad de Los Andes (ULA). También ejercía como locutor y docente universitario.

En junio de 2025, el periodista denunció haber sido víctima de amedrentamiento por funcionarios de la Policía del municipio Tovar.

Jaimes grabó el momento en que los uniformados intentaron entregarle una citación judicial sin explicar las razones. El periodista, visiblemente preocupado, se negó a recibir el documento y exigió conocer el motivo de la convocatoria policial.

“Amigos, a esta hora de la noche unos funcionarios de la policía estadal del estado Mérida me están amedrentando, me quieren llevar a la fuerza… ustedes me tienen que decir en qué calidad voy”, expresó el reportero en el material audiovisual.

El exfiscal del Ministerio Público Zair Mundaray aseguró en X que este acontecimiento surgió luego de que Jaimes denunció actos de corrución en la Policía de Tovar.

