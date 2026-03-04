Jorge Arreaza asegura que dictaron libertad plena a más de 6.000 personas

La Comisión de seguimiento sigue evaluando solicitudes

El diputado Jorge Arreaza, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, informó que, gracias a la celeridad del proceso, se han otorgado hasta la fecha 6.071 libertades plenas, marcando un hito en el actual momento político de reconciliación nacional.

Del total de beneficiados, 5.826 venezolanos que se encontraban bajo medidas cautelares y regímenes de presentación han visto extinguidas sus causas, eliminando la obligación de acudir a los tribunales. Asimismo, 245 personas que permanecían privadas de libertad ya han sido excarceladas.

En el ámbito militar, el diputado informó que el sistema de justicia castrense ha liberado a 31 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana vinculados a eventos de confrontación política.

Arreaza subrayó la estrecha articulación con los poderes públicos, destacando la labor del Ministerio Público. Pese a la reciente transición en la titularidad de este organismo, el diputado aseguró que el trabajo ha sido ininterrumpido. “Ha habido una continuidad extraordinaria. No hubo pausa ni de una hora entre el trabajo del fiscal saliente, Tarek William Saab, y el nuevo fiscal encargado, Larry Devoe”, afirmó.

Plazos legales

Sobre el funcionamiento operativo de la ley, recordó a los solicitantes y familiares que los tribunales cuentan con un lapso de 15 días continuos, contados a partir de la recepción de la solicitud, para emitir una sentencia reparatoria de sobreseimiento o determinar si el caso no aplica según los supuestos de la ley.

Hasta el momento, la comisión ha recibido 9.419 solicitudes. No obstante, Arreaza aclaró que se encuentran en un proceso de depuración de la data para eliminar registros duplicados y filtrar casos que no corresponden a los 13 supuestos establecidos en el artículo 8 de la ley, como delitos de corrupción, agresiones físicas o violaciones, los cuales están explícitamente excluidos.

Al ser consultado sobre las garantías de no repetición, fue enfático en que la amnistía no es una “patente de corso… si una persona amnistiada comete un nuevo delito, será juzgada. La amnistía es un gesto del Estado para avanzar, pero apostamos a que esta sea la última ley de este tipo en mucho tiempo porque habremos alcanzado la estabilidad política y la convivencia que el país necesita”, concluyó en su declaración.