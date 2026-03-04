Opep aumentará producción de crudo a 206.000 barriles diarios

Rusia y Arabia Saudita son los países que harán mayor aporte

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep+) anunció este domingo que aumentará la producción de crudo en 206.000 barriles diarios a partir de abril.

Esta decisión fue tomada por los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, durante una teleconferencia, informó la organización mediante comunicado en su página web.

«Los ocho países de la Opep+ que anunciaron previamente ajustes voluntarios adicionales en abril y noviembre de 2023 —a saber, Arabia Saudí, Rusia, Irak, EAU, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán— se reunieron virtualmente el 1 de marzo de 2026 para revisar las condiciones y perspectivas del mercado global», indica el texto.

Asimismo, señala que el incremento se basa en «las perspectivas económicas globales estables y los actuales indicadores básicos sanos del mercado», los cuales se reflejan en las bajas reservas de petróleo almacenadas.

«Los ocho países participantes decidieron reanudar la reversión de los 1,65 millones de barriles diarios de ajustes voluntarios adicionales anunciados en abril de 2023 y acordaron un ajuste de producción de 206 mil barriles diarios», destaca el comunicado.

De igual manera, hace referencia que este ajuste, será verificado continuamente, para definir si se continuará, disminuirá o si se eliminará la medida.

«Los países continuarán monitoreando y evaluando de cerca las condiciones del mercado y, en sus esfuerzos continuos por apoyar la estabilidad del mismo, reafirmaron la importancia de adoptar un enfoque cauteloso y mantener total flexibilidad para aumentar, pausar o revertir la eliminación gradual de los ajustes voluntarios de producción», destaca.

La Opep+, también refiere que «esta medida brindará una oportunidad para que los países participantes aceleren su compensación», al mismo tiempo que reiteran su compromiso con el cumplimiento de esta decisión, la cual estará monitoreada por el Comité Ministerial Conjunto de Monitoreo (Jmmc).

Confirmaron su intención de compensar totalmente cualquier volumen producido en exceso desde enero de 2024.

«Los ocho países de la OPEP+ celebrarán reuniones mensuales para revisar las condiciones del mercado, el cumplimiento y la compensación. Los ocho países se reunirán el 5 de abril de 2026», concluye el comunicado.

En la página del organismo también se encuentra una tabla, en donde se detalla los países que harán sus aportes, siendo Rusia y Arabia Saudia los líderes en aportar en la producción.