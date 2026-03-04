New York Times: Irán abrió un canal con la CIA para negociar el fin de la guerra

El conflicto ha dejado más de 1.000 muertos. Dentro del gobierno estadounidense hay dudas tanto sobre si el régimen iraní realmente quiere negociar como sobre si la administración de Donald Trump estaría dispuesta a detener la ofensiva para abrir un proceso de diálogo

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto en Irán | Abedin Taherkenareh / EFE

Agentes del Ministerio de Inteligencia de Irán habrían mostrado su disposición a la Agencia Central de Inteligencia —CIA— de Estados Unidos para negociar el fin de la guerra,informó este miércoles The New York Times,que citó a funcionarios con conocimiento del asunto.

De acuerdo con el diario, la oferta se canalizó a través del servicio de inteligencia de un país no identificado. La información proviene de funcionarios de Medio Oriente y de una nación occidental que hablaron bajo condición de anonimato.

Sin embargo, en Washington existe escepticismo sobre la posibilidad de una opción negociada en el corto plazo. Según el periódico, dentro del gobierno estadounidense hay dudas tanto sobre si Irán realmente quiere negociar como sobre si la administración de Donald Trump estaría dispuesta a detener la ofensiva para abrir un proceso de diálogo.

“Un día después del inicio de los ataques, agentes del Ministerio de Inteligencia iraní se pusieron en contacto indirectamente con la CIA para ofrecerle negociar los términos del fin del conflicto. Los funcionarios estadounidenses son escépticos, al menos en el corto plazo, de que tanto la administración Trump como Irán estén realmente listos para una salida”, indicó el medio neoyorquino citando a sus fuentes.

El embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra descartó el martes, por ahora, cualquier negociación con Estados Unidos, pocos días después de que Washington e Israel lanzaran ataques conjuntos contra territorio iraní, que eliminaron al líder supremo Ali Jamenei.

Ese mismo día, Trump aseguró que Teherán quería dialogar, pero sostuvo que “ya era demasiado tarde”, mientras las operaciones militares continuaban.

Más de 1.000 muertos y nuevos bombardeos

El conflicto, que comenzó el sábado con ataques coordinados de Estados Unidos e Israel, ha dejado al menos 1.045 muertos en Irán, según la Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos, un organismo público iraní, citada por la agencia de noticias Efe.

La institución indicó que a las víctimas las han enterrado como “mártires” tras los bombardeos en distintos puntos del país.

Las cifras son provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de Internet y las dificultades para una verificación independiente sobre el terreno.

El quinto día de enfrentamientos inició con nuevos ataques contra zonas de Teherán, la ciudad de Shiraz y la central de Isfahan.Israel también bombardeó tres aeródromos, entre ellos el aeropuerto internacional de Mehrabad —utilizado para vuelos nacionales—, así como los de Payam, en Karaj, y Bushehr, donde un avión quedó destruido.

Debate en el Senado de Estados Unidos

En paralelo a la escalada militar, el Senado estadounidense prevé votar este miércoles una resolución que busca frenar la intervención ordenada por Trump si no cuenta con la autorización del Congreso, que tiene la facultad constitucional de declarar la guerra.

La iniciativa, impulsada por el senador demócrata Tim Kaine y copatrocinada por el republicano Rand Paul, pretende obligar al presidente a retirar a las Fuerzas Armadas de las “hostilidades” contra Irán que no hayan tenido la probación del Legislativo.

No obstante, tiene pocas probabilidades de prosperar, dado que la oposición está en minoría en ambas cámaras.

Kaine afirmó que los estadounidenses esperan que el mandatario se concentre en asuntos internos y advirtió sobre el riesgo de repetir errores cometidos en Irak y Afganistán.

Legisladores demócratas también acusaron a la Casa Blanca de no informar adecuadamente al Congreso sobre la operación militar. Tras una sesión informativa confidencial, algunos senadores expresaron preocupación ante la posibilidad de que el gobierno no descarte el envío de tropas terrestres a Irán.