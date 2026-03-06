Transparencia Venezuela: Deuda externa nacional superaría los 170.000 millones de dólares

Para el cierre de 2024, la deuda estimada con algunos de esos socios incluía aproximadamente 2.525 millones de dólares con Chevron, 1.286 millones con la italiana ENI, 1.245 millones con la española Repsol, 848 millones con la rusa Rosneft y 828 millones vinculados a otras operaciones petroleras, para un total cercano a 6.764 millones de dólares. Esos montos cambiaron tras nuevas actualizaciones de algunas compañías

La deuda externa de Venezuela podría superar actualmente los 170.360 millones de dólares, según una estimación de la organización Transparencia Venezuela basada en cálculos de expertos que recopilaron y analizaron información de distintas fuentes ante la falta de datos oficiales.

La ONG recordó que en octubre de 2025 había publicado un informe que situaba la deuda externa del país en 164.432 millones de dólares al cierre de 2024.

Sin embargo, cifras actuales reveladas por empresas petroleras que han sido socias de Petróleos de Venezuela elevarían ese monto a 170.360.597.976 dólares en lo que va de 2026.

Transparencia Venezuela aclaró que esta cifra es referencial y podría ser mayor,debido a la ausencia de información oficial detallada sobre los compromisos financieros del país.

“Los venezolanos van prácticamente a ciegas en este tema”, señaló la organización.

Indicó que no se conocen con precisión los pagos realizados, los intereses acumulados ni los montos reducidos por ingresos petroleros.

De acuerdo con el análisis de la ONG, parte de estas obligaciones corresponde a compañías internacionales que han participado en empresas mixtas con Pdvsa.

Chevron, ENI, Repsol y Rosneft

Para el cierre de 2024, la deuda estimada con algunos de esos socios incluía aproximadamente 2.525 millones de dólares con Chevron, 1.286 millones con la italiana ENI, 1.245 millones con la española Repsol,848 millones con la rusa Rosneft y 828 millones vinculados a otras operaciones petroleras, para un total cercano a 6.764 millones de dólares.

No obstante, estos montos cambiaron tras nuevas revelaciones hechas por algunas compañías.

Después del 3 de enero de este año, tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, la empresa española Repsol publicó en su informe financiero anual de 2025 que el Estado venezolano mantiene con la compañía una deuda de 4.550 millones de euros, equivalentes a unos 5.460 millones de dólares, más de 4 veces la cifra estimada previamente para 2024.

Posteriormente, el director general de la petrolera italiana ENI indicó que Venezuela le debe 3.000 millones de dólares, lo que supone 1.713,8 millones adicionales respecto a los cálculos previos.

Transparencia Venezuela explicó asimismo que tanto Repsol como ENI, así como otras empresas asociadas con Pdvsa, deberán presentar la documentación y las evidencias necesarias que respalden formalmente sus reclamaciones de deuda.

Las deudas debían contar con la aprobación del Legislativo

La ONG recordó que, según el marco legal venezolano, esas acreencias deberían contar con aprobación del Poder Legislativo legítimo, aunque también señaló que las normas se han modificado en varias ocasiones permitiendo que Pdvsa adquiera deuda sin control parlamentario.

Entre las obligaciones externas del país también destacan los laudos arbitrales internacionales, que representan alrededor de 28% de la deuda no financiera.

Muchos de estos montos ya se establecieron en tribunales y centros de arbitraje, por lo que continúan aumentando debido a los intereses acumulados durante los años de incumplimiento, indicó la organización.

Desde 2017, Venezuela está en una situación de cesación de pagos selectiva o default técnico no declarado, lo que complica el acceso a financiamiento internacional.

Aun así, Transparencia Venezuela destacó que algunos capitales del sector petrolero continúan mostrando interés en el país por las posibles ganancias del negocio energético.

Explicó que una de las tareas más complejas de un eventual nuevo gobierno legítimo será auditar y renegociar la deuda externa,proceso que deberá equilibrar el pago a acreedores con la atención de la crisis humanitaria interna y la necesidad de impulsar el desarrollo económico.

La organización también señaló que la actual administración, encabezada por Delcy Rodríguez como presidenta encargada, debería informar con claridad a los ciudadanos cuál es el monto de deuda que reconoce oficialmente el Estado venezolano.