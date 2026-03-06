Maracay vive jornada de reflexion con Charyl Chacon

MARACAY, VENEZUELA – En un encuentro que movio? las fibras ma?s sensibles de la "Ciudad Jardi?n", la reconocida figura de Televen, Charyl Chaco?n, regreso? a sus rai?ces el pasado domingo 1 de marzo. En el marco del inicio del Mes de la Mujer, Charyl demostro? que el dolor no es el fin, sino el motor de una transformacio?n imparable.

¡Maracay se desborda! Charyl Chaco?n<br />

Sacude su ciudad natal con el conversatorio "Tan Fuerte Como Tu? Session"

MARACAY, VENEZUELA – En un encuentro que movio? las fibras ma?s sensibles de la "Ciudad Jardi?n", la reconocida figura de Televen, Charyl Chaco?n, regreso? a sus rai?ces el pasado domingo 1 de marzo. En el marco del inicio del Mes de la Mujer, Charyl demostro? que el dolor no es el fin, sino el motor de una transformacio?n imparable.

El CC Unicentro Maracay fue el escenario de un "lleno total", donde ma?s de 80 personas se dieron cita para conectar con la honestidad de una mujer que ha decidido convertir sus cicatrices en su mayor fortaleza. Basado en su primer libro, este modelo de conversatorio nace con un propo?sito claro: crear espacios valientes para hablar del dolor como un proceso necesario de sanacio?n y extender la invitacio?n a otros autores que compartan valores e historias de impacto.

Bajo la produccio?n y conduccio?n de Luisana Altamiranda, el panel de lujo estuvo integrado por figuras de alto relieve:

Amanda Lucci: Destacada periodista y autora del libro "Marca Personal: Una vida para marcar la diferencia", quien aporto? su visio?n sobre el propo?sito de vida.

Aryeli Guerrero: Reconocida psico?loga, quien ofrecio? un adelanto de su pro?xima obra, “Te voy a amar hasta la eternidad”.

Juntas, desnudaron la realidad del perdo?n y la resiliencia, recorda?ndole a los asistentes que el trabajo interior es la u?nica vi?a para superar las injusticias. Esta sesio?n en Maracay es solo el punto de partida de un movimiento nacional; Charyl Chaco?n se prepara para recorrer Venezuela promoviendo el dia?logo genuino, porque para ir hacia adelante,primero hay que mirar adentro.

Contacto

Email: [email protected]

Instagram: @tanfuertecomotu, @charylchacon Tele?fonos de Contacto: 04123915078 – 04120406796