Irrumpen en propiedad privada de los hijos de Antonieta Jurado sin orden judicial

Abogados aseguraron este miércoles que “no existen permisos para allanar ni entrar” a la casa de la familia de Antonieta Jurado, quien denunció que múltiples camiones entraron y salieron durante la tarde en la vivienda

marzo 18, 2026 7:49 pm

Actualizado marzo 19, 2026 5:26 am

Multiples camionetas apostadas en las afueras de la casa de la familia de Antonieta Jurado

Abogados aseguraron este miércoles que “no existen permisos para allanar ni entrar” a la casa de la familia de Antonieta Jurado, esposa de Miguel Henrique Otero, quien denunció que múltiples camiones entraron y salieron durante la tarde en la vivienda,ubicada en la urbanización Los Chorros, en Caracas y que se trata de un inmueble propiedad de sus hijos. Tres camiones blancos aparcaron en las afueras y hombres no identificados extrajeron muebles y objetos valiosos de forma irregular durante la tarde, en pleno día de feriado nacional sin actividad judicial. Los camiones, además, llevaban escrita la palabra “prensa” en el cristal delantero.

“No existe permiso para esta irregularidad. Eso se está haciendo sin juez, sin ley, sin nada. Puede calificarse como hurto, están aprovechándose de los tribunales. No podían hacer ninguna acción y menos hoy”, aseguraron los abogados consultados. “Lo más burdo es que es un día de júbilo nacional, nadie dio esa orden”, añadieron los abogados de la defensa de Jurado y sus hijos.

Los letrados consultados afirmaron que el tribunal es el décimo séptimo municipal y ejecutor de medidas. “No ha dado orden para que esos camiones estén allí, es propiedad privada. Hoy no hubo despacho. Es de noche y en día no laborable no se ejecutan medidas. Es sin orden judicial lo que hoy pueda haber ocurrido”, subrayaron.

La familia ha denunciado que “la transición exige exactamente lo contrario a este tipo de acciones como instituciones capaces de generar confianza, jueces verdaderamente independientes y decisiones sustentadas en la legalidad, no en la presión ni en el abuso de poder”.

“En este momento de cambio, los representantes del Estado tienen la obligación de garantizar justicia. No hacerlo —o guardar silencio ante hechos como estos— no solo acentúa la percepción de arbitrariedad, sino que compromete seriamente cualquier intento de reconstrucción institucional”, aseguró Antonieta Jurado.

Vecinos reportaron movimiento irregular en la propiedad

Vecinos reportaron movimiento irregular, la tarde de este miércoles, en la vivienda de Antonieta Jurado de Otero, en la urbanización Los Chorros, en Caracas. La casa, propiedad de sus hijos y embargada irregularmente en enero de 2025 por orden de Diosdado Cabello, enfrenta ahora un nuevo acto de pillaje. Personas aledañas aseguraron que varios camiones blancos entraron a la vivienda.

La denuncia cobra especial gravedad porque, de acuerdo con la familia afectada, esa propiedad no forma parte de los bienes de la empresa Editora El Nacional, sino que pertenece a terceros y figura así en los registros correspondientes en Caracas. Los familiares sostienen que se trata de una medida arbitraria, ejecutada sin verificar debidamente el origen de la propiedad ni la titularidad del inmueble.

Antonieta Jurado, esposa de Miguel Henrique Otero, denunció que se trata de una nueva arremetida que “forma parte de una medida arbitraria ejecutada” por Cabello. “Diosdado Cabello, usted demandó a El Nacional, pero el juez lo está autorizando a embargar una casa que no pertenece a C.A Editora El Nacional. Por más poder que usted tenga, el sistema de justicia no le puede permitir actuar sobre bienes de terceros, según lo que establece la ley. Dicho inmueble ubicado en Los Chorros, en este momento está siendo saqueado”, señaló Jurado.

Aseguran, además, que en la vivienda habitaba un hermano mayor de la familia, enfermo de enfisema pulmonar, quien habría sido desalojado junto con otras personas en horas de la noche.