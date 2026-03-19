Los cambios ministeriales anunciados por Delcy Rodríguez este miércoles

La mandataria interina destituyó a Vladimir Padrino López como ministro de Defensa tras 11 años y 5 meses en el cargo y designó en su lugar a Gustavo González López

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. Foto: Instagram Delcy Rodríguez

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó este miércoles al ingeniero Rolando Alcalá ministro de Energía Eléctrica en sustitución del general Jorge Márquez, a quien nombró ministro de Vivienda, los más recientes cambios ministeriales implementados desde la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos el 3 de enero.

Los nombramientos fueron anunciados en la cuenta de Telegram de la mandataria interina, quien destacó que Alcalá es ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar -una de las principales casas de estudio del país- y “especialista de proyectos eléctricos”.

Márquez, indicó Rodríguez, “tendrá la responsabilidad de continuar impulsando políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la vivienda digna”.

También designó este miércoles a la parlamentaria Jacqueline Faría ministra de Transporte y al magistrado Carlos Alexis Castillo al frente del Ministerio de Trabajo.

De esta manera, Rodríguez destituye del Ministerio de Transporte a Aníbal Coronado, a quien había nombrado titular de ese despacho en enero, y del Ministerio de Trabajo a Eduardo Piñate, que fue designado en 2024.

Indicó que la designación de Faría es para “fortalecer este sector estratégico para el desarrollo nacional y el bienestar de los venezolanos”.

Agradeció a Coronado y a Piñate por su labor al frente de los ministerios y anticipó que ambos desempeñarán nuevas responsabilidades, aunque no precisó cuáles.

Sobre el ministro de Trabajo, indicó que es abogado, profesor y especialista en Derecho del Trabajo, al tiempo que agradeció el permiso que le dio el Tribunal Supremo de Justicia a Castillo para el cumplimiento de sus nuevas funciones.

La presidenta encargada designó vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios al ingeniero Juan José Ramírez, que ejercía como ministro de Obras Públicas desde 2024, cuando fue nombrado por Nicolás Maduro.

“Confío plenamente en su amplia experiencia, capacidad técnica y compromiso demostrado para avanzar en el fortalecimiento de los servicios públicos y la infraestructura”, afirmó Rodríguez en su cuenta de Telegram.

Esa vicepresidencia coordina ministerios relacionados con servicios públicos, como Energía Eléctrica, Aguas y Obras Públicas.

Designó al general Henry Navas Rumbos comandante de la Guardia de Honor Presidencial y a Germán Gómez Lárez en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Los cargos de comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dgcim los ocupaba Gustavo González López, general sancionado por violación de derechos humanos po Estados Unidos y la Unión Europea, a quien Delcy Rodríguez movió este miércoles al Ministerio de Defensa.

Indicó que el nombramiento de Navas al frente de la Guardia de Honor Presidencial es para “garantizar la protección del jefe de Estado, la seguridad de la nación y la estabilidad institucional”.

Rodríguez destituyó a Vladimir Padrino López como ministro de Defensa tras 11 años y 5 meses en el cargo y designó en su lugar a Gustavo González López.

“Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su lealtad a la patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas“, expresó la mandataria interina en su cuenta en X.