Embajadora de EEUU en Venezuela visita la Asamblea Nacional

La cita se produce tras cambios recientes en el Ministerio de Defensa y en el proceso continuo de acercamiento diplomático iniciado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro

Jorge Rodríguez y la encargada de negocios estadounidense en Caracas, Laura Dogu. Foto: Instagram Jorge Rodríguez.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció este miércoles que se reunió con representantes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos y la encargada de negocios de ese país en Venezuela, Laura Dogu.

Rodríguez compartió imágenes del encuentro, que tuvo lugar en el Palacio Federal Legislativo, y subrayó que las conversaciones se desarrollaron en un clima de “respeto mutuo y cooperación entre naciones”.

A través de un mensaje publicado en su canal de Telegram, el parlamentario –que no detalló los temas abordados durante la reunión– manifestó: “Mantenemos una agenda firme de interlocución directa, basada siempre en el respeto mutuo y la cooperación entre naciones”.

A la cita también asistieron los vicepresidentes de la AN, Pedro Infante y Grecia Colmenares, quienes formaron parte de la delegación oficial venezolana que recibió a los visitantes en el recinto legislativo.

La legisladora opositora Nora Bracho, vicepresidenta de la comisión especial encargada de seguir el desarrollo de la ley de amnistía, informó en su cuenta en X que esa instancia parlamentaria también se reuniría con los representantes estadounidenses.

Bracho, que calificó de histórica la reunión, señaló que la comisión debatiría sobre la ley de amnistía, sus avances y próximos pasos, aunque no especificó los cargos de los funcionarios que participarán por la delegación norteamericana.

Senadores estadounidenses se reúnen en Venezuela ante recientes cambios políticos

Fuentes del Parlamento consultadas por Efe dijeron que la representación norteamericana estuvo integrada por cinco “funcionarios de alto nivel” del Senado de Estados Unidos, que se reunieron con la directiva de la Asamblea Nacional y la comisión que lidera el seguimiento de la amnistía, presidida por el diputado Jorge Arreaza.

Estos encuentros se producen en medio de un contexto político dinámico en Venezuela, marcado por una serie de cambios anunciados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, entre ellos la salida de Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa y el nombramiento del general Gustavo González López como el sucesor.

La semana pasada el diputado opositor Antonio Ecarri, también integrante de la comisión de seguimiento de la amnistía, adelantó que propondrá la creación de un “grupo de amistad” entre el Parlamento venezolano y el Congreso de Estados Unidos, como parte de los esfuerzos por estrechar vínculos legislativos y profundizar el diálogo entre las dos naciones.

Desde que Delcy Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en enero, se ha registrado un proceso de acercamiento diplomático con Estados Unidos que ha incluido visitas de altos funcionarios estadounidenses a Caracas, como parte de los esfuerzos por restablecer los lazos y explorar áreas de cooperación.