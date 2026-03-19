Vente Venezuela respalda que Volker Türk pida aclarar alcance de amnistía en Venezuela

En el texto, el partido también hizo un llamado a la comunidad internacional y órganos de defensa de derechos humanos a “exigir enérgicamente” la aplicación de la Ley de Amnistía y “no apartar su mirada de lo que sucede en Venezuela”

VV acusó al Ejecutivo de intensificar la represión política | Foto Archivo

El partido político Vente Venezuela (VV), liderado por la premio nobel de la paz María Corina Machado, saludó este miércoles que el alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, pidiera a las autoridades venezolanas aclarar información sobre la amnistía, promulgada en febrero.

“Saludamos la declaración (…) que pide clarificar la aplicación de la Ley de Amnistía y el alcance de las excarcelaciones recientes, ante la falta de información pública oficial”, expresó la agrupación política en un comunicado publicado en X.

En el texto, el partido también hizo un llamado a la comunidad internacional y órganos de defensa de derechos humanos a “exigir enérgicamente” la aplicación de la Ley de Amnistía y “no apartar su mirada de lo que sucede en Venezuela”.

Agregó que no se puede mantener lo que consideró como “opacidad” y “discrecionalidad” en el respeto a los derechos en el país suramericano.

Türk afirmó el lunes que su oficina no ha recibido una lista oficial de presos políticos liberados tras el ataque de EE UU a principios de año, y que tampoco ha tenido acceso sin restricciones a centros de detención.

Señaló que ninguna de esas peticiones “ha tenido éxito hasta la fecha” y pidió mayor transparencia en la liberación de detenidos.

Como respuesta, el canciller venezolano, Yván Gil, acusó a Türk de tener un “sesgo inmoral” e insistir en una “narrativa parcializada” con “acusaciones infundadas” contra el gobierno chavista.

Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, señaló al alto comisionado como “enemigo” de Venezuela.

En los últimos días, varias ONG han denunciado el rechazo a solicitudes de amnistía, incluyendo la del dirigente de VV, Henry Alviárez, así como las peticiones de periodistas y sindicalistas.

La Ley de Amnistía, promulgada en febrero, contempla un período de 27 años (desde 1999), aunque establece beneficios para personas vinculadas a 13 hechos específicos.

Hasta el jueves pasado, el Parlamento cifraba en 7.727 libertades concedidas: 7.474 con medidas cautelares y 253 aún encarcelados.

Sin embargo, las autoridades no han publicado un listado oficial de beneficiados.

La ONG Foro Penal contabilizaba 508 detenidos hasta el pasado miércoles, aunque el Gobierno niega que sean presos políticos y afirma que cometieron delitos.