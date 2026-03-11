808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

Ministra de Salud dice que prefiere evitar dar cifras de muertes por fiebre amarilla para evitar “pánico” en la población

Ministra de Salud dice que prefiere evitar dar cifras de muertes por fiebre amarilla para evitar “pánico” en la población
  • 11 de marzo de 2026
By Redacción - 35 segundos ago
Nuramy Gutiérrez, ministra de Salud venezolana, confirmó que el año pasado hubo “algunos decesos” en el país por la enfermedad infecciosa febril

Ministra de Salud fiebre amarilla

La ministra indicó que se han registrado “solamente siete casos” positivos de fiebre amarilla en lo que va de 2026 | Foto: EFE/@delcyrodriguezv

La ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, confirmó el martes que el año pasado hubo “algunos decesos” en el país por fiebre amarilla, pero prefirió no precisar la cifra para evitar que haya “pánico” en la población.

“El año pasado tuvimos algunos decesos por fiebre amarilla, pero insisto, si esos datos nosotros los damos de esa manera,generamos pánico y alerta y no tiene ningún sentido”, respondió al ser consultada en una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) sobre si ha habido fallecimientos por ese motivo.

Por otra parte, indicó que se han registrado “solamente siete casos” positivos en lo que va de 2026, pero “más que anunciar” estos datos, sostuvo que se prefiere “insistir en la prevención de la enfermedad”.

Gutiérrez aseguró que Venezuela enfrenta una “alerta epidemiológica”, por lo que las autoridades tienen como objetivo alcanzar un nivel de vacunación de 95% de toda la población.

En ese sentido, señaló que alrededor de 49.000 personas han sido inmunizadas recientemente, que se suman a los “3 millones de venezolanos ya vacunados (…) en el decenio anterior”.

Además, anunció que se evalúa instalarpuntos de vacunación en aeropuertos internacionales del país en caso de que aumente la afluencia de turistas.

El pasado 27 de febrero, la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Isabel Iturria, indicó que, desde junio del año pasado hasta ese momento, se habían registrado 36 casos de fiebre amarilla.

La funcionaria afirmó que desde mediados de 2025 se registró un “claro incremento” de casos en el país y que, del total, 75% son personas con edades de 10 a 49 años.

Señaló que, en la actual campaña de vacunación, se priorizaron 22 parroquias de los estados de Aragua, Lara y Portuguesa,así como Barinas, donde “ha habido el mayor número de casos”.

El 2 de marzo, el gobierno dijo que se exigirá a las personas que viajen a esas cuatro regiones la vacuna contra la fiebre amarilla con, al menos, 10 días de antelación debido al brote de la enfermedad.

Según una nota oficial, el requisito se aplicará a quienes “planeen visitar durante la próxima Semana Santa” esos estados, y también se deberá usar “ropa de manga larga y repelente en zonas boscosas para prevenir picaduras”.

En el último año, Venezuela ha recibido donaciones de vacunas contra la fiebre amarilla, polio, de pentavalente, SRP, PCV10 y rotavirus provenientes de países como India, Corea del Sur, Rusia, Brasil y otros.

En 2024, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría indicó que en los últimos 10 años el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) no logró alcanzar las metas propuestas en cuanto a cobertura vacunal.

