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Rick Scott sobre Venezuela: “Ninguna tiranía dura para siempre”

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Rick Scott sobre Venezuela: “Ninguna tiranía dura para siempre”
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  • 27 de marzo de 2026
By Redacción - 5 segundos ago
0 0 2 minutes read

“Durante años, el régimen de Maduro brutalizó al pueblo venezolano, silenció la disidencia y apoyó una red criminal corrupta de narcotráfico que desestabilizó nuestro hemisferio y amenazó la seguridad nacional de Estados Unidos”, dijo el parlamentario republicano

Rick Scott prevé elecciones libres en Venezuela en un año

Rick Scott, senador republicano | EFE

El senador estadounidense Rick Scott se pronunció este jueves sobre el proceso judicial que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos, asegurando que finalmente deberá responder ante la justicia tras años de acusaciones en su contra.

A través de un mensaje en su red social X, Scott sostuvo que “el sanguinario narcodictador Nicolás Maduro comparece hoy de nuevo ante los tribunales, para finalmente enfrentarse a la justicia que tanto tiempo lleva pendiente”, en referencia a la nueva audiencia que tuvo este jueves el ex líder venezolano en una corte federal.

El proceso judicial contra Maduro se desarrolla en Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo, en un caso que ha generado atención internacional y tensiones políticas entre ambos países.

En su declaración, el legislador republicano acusó al gobierno venezolano de violaciones sistemáticas de los derechos humanos y de mantener vínculos con redes criminales.

elnacional

“Durante años, el régimen de Maduro brutalizó al pueblo venezolano, silenció la disidencia y apoyó una red criminal corrupta de narcotráfico que desestabilizó nuestro hemisferio y amenazó la seguridad nacional de Estados Unidos”, expresó.

Proceso judicial promete fin a la tiranía

Scott ha sido una de las voces más críticas del chavismo dentro de la política estadounidense, respaldando en distintas ocasiones acciones para presionar un cambio político en Venezuela.

Insistió en que el proceso judicial representa un punto de inflexión, al afirmar que “ninguna tiranía dura para siempre”, y reiteró el respaldo de su país a sectores que promueven cambios políticos en Venezuela.

“Estados Unidos apoya al pueblo venezolano y a las naciones amantes de la libertad mientras este malvado dictador rinde cuentas ante la justicia”, agregó.

Las declaraciones del parlamentario ocurren en momentos en que actores políticos estadounidenses han respaldado las acciones judiciales contra Maduro, tras su captura el 3 de enero en una operación que generó amplio debate internacional.

El caso continúa en fase preliminar y podría prolongarse durante meses o incluso años, mientras se definen aspectos clave del proceso y se evalúan las pruebas presentadas por la fiscalía y la defensa

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