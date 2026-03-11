808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

Asamblea Nacional extiende hasta el viernes el lapso para presentar candidaturas a defensor del pueblo y fiscal general

  • 11 de marzo de 2026
El comité encargado de evaluar a los candidatos para defensor del pueblo y fiscal general otorgó una prórroga de tres días ante la alta demanda de ciudadanos interesados en consignar sus documentos

El comité de postulaciones de la Asamblea Nacional anunció la extensión del proceso de recepción de candidaturas para los cargos de defensor del pueblo y fiscal general de la República. El nuevo plazo vencerá el próximo viernes 13 de marzo.

El presidente de la instancia parlamentaria, Giuseppe Alessandrello, explicó que, aunque el cronograma inicial estipulaba el cierre del proceso para este martes, la comisión decidió otorgar una prórroga debido al volumen de ciudadanos que manifestaron dificultades para completar los requisitos a tiempo.

Según Alessandrello, en entrevista para Unión Radio, la decisión responde a una serie de solicitudes recibidas tanto de forma presencial como vía telefónica por parte de aspirantes que aún se encuentran en trámites administrativos.

Cierre definitivo y evaluación

El comité precisó que el nuevo lapso finalizará el viernes a las 10:00 am. Una vez concluida esta fase, se procederá de inmediato a la etapa de evaluación de los perfiles, tal como lo establece el cronograma legislativo.

Esta renovación del Poder Ciudadano es uno de los procesos clave en la agenda parlamentaria del primer trimestre de 2026, orientado a definir las autoridades que encabezarán la Fiscalía y la Defensoría durante el próximo periodo.

