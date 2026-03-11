Cabello dice que el PSUV ha apoyado a Delcy Rodríguez en todas las decisiones: “No le ha tocado fácil”

El dirigente oficialista señaló que el país ha atravesado semanas de mucha tensión desde el pasado 3 de enero, cuando fuerzas especiales de Estados Unidos detuvieron a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello,aseguró este lunes que la organización política ha respaldado a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, “todas las decisiones” que ha tomado.

En declaraciones a la prensa desde el estado Miranda, el dirigente oficialista aseguró que el país ha atravesado semanas de mucha tensión desde el pasado 3 de enero, cuando las fuerzas especiales de Estados Unidos realizaron una incursión en Caracas que culminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Ya tenemos dos meses del ataque contra nuestro país. Un ataque totalmente desproporcionado, sin ningún tipo de sentido e innecesario. La compañera Delcy Rodríguez ha estado al frente desde ese momento y el partido ha estado apoyándola en todas las decisiones que ha tomado”, expresó.

Agregó que no le ha tocado nada fácil. “Han sido días de mucha tensión, pero ahí va, siguiendo muchas de las instrucciones que Nicolás Maduro había dejado y sobre las cuales nos habíamos reunido previamente, en caso de que ocurriera una situación como esta”.

Cabello señaló que el gobierno y el partido han trabajado en distintos frentes, entre ellos el ámbito legal, la atención a la población y el reordenamiento interno tanto de la organización chavista.