Golpe al Tren de Aragua en Ecuador: detienen a dos sospechosos con explosivos

Las investigaciones preliminares apuntan a que ambos detenidos estarían implicados en un atentado con explosivos ocurrido el pasado 11 de marzo en una discoteca de Machala, uno de los hechos recientes que ha elevado la preocupación por la seguridad en esa región

Las autoridades de seguridad de Ecuador informaron sobre la captura de dos presuntos integrantes de la organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua, en un operativo realizado en la provincia fronteriza de El Oro.

El procedimiento, ejecutado por unidades élite de la Policía Nacional, permitió la detención de dos ciudadanos identificados como Abraham Isaac H. M., de 28 años, y Alfredo José S. P., de 24, quienes estarían vinculados a actividades de extorsión, control de pasos ilegales y otros delitos en la zona.

Durante el operativo, los agentes incautaron tres armas de fuego, municiones y al menos siete artefactos explosivos, elementos que, según las autoridades, “habrían sido destinados a actividades delictivas como intimidación, extorsión y homicidios”.

Las investigaciones preliminares apuntan a que ambos detenidos estarían implicados en un atentado con explosivos ocurrido el pasado 11 de marzo en una discoteca de Machala, uno de los hechos recientes que ha elevado la preocupación por la seguridad en esa región.

Lista de grupos catalogados como “terroristas”

De acuerdo con los reportes, los sospechosos mantenían comunicación con la organización criminal ecuatoriana Sao Box, vinculada anteriormente a la banda Los Lobos, considerada una de las más peligrosas del país.

El operativo se desarrolló en un punto estratégico utilizado por grupos delictivos para el control de economías ilícitas, lo que evidencia la expansión de redes criminales en zonas fronterizas.

El Tren de Aragua, originado en Venezuela, es considerado una de las organizaciones criminales más peligrosas de la región y ha extendido sus operaciones a varios países de América Latina, donde se le atribuyen delitos como extorsión, tráfico de personas, secuestro y homicidios .

En Ecuador, esta estructura fue incluida por el presidente Daniel Noboa en la lista de grupos catalogados como “terroristas”, en el marco del “conflicto armado interno” declarado en 2024 para enfrentar a las bandas criminales.

Las autoridades ecuatorianas han intensificado en los últimos meses las operaciones contra organizaciones delictivas, en un intento por contener la escalada de violencia vinculada al crimen organizado en el país.