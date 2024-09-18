La cantante italiana, Laura Pausini, vivió un encuentro inolvidable en el Vaticano al reunirse con el papa León XIV, quien le expresó su admiración desde que la vio triunfar por primera vez en el Festival de Sanremo en 1993, donde ganó la categoría de Nuevos Talentos.

Durante la reunión privada, celebrada este 12Nov, antes de la audiencia general en el Aulaletta del Aula Pablo VI, la artista compartió risas, anécdotas y palabras en español con el pontífice, en un ambiente de cercanía y afecto.

“Me siento muy afortunada”, reaccionó Pausini con visible emoción y una sonrisa nerviosa, al tiempo que recordaba sus primeras giras por América Latina y su debut en Perú a los 25 años.

Como muestra de gratitud, la artista entregó al papa una canción inédita inspirada en el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, titulada Hermano Sol, Hermana Luna. “¡Espero que le guste!”, exclamó Pausini, explicando que el tema busca transmitir un mensaje de paz y amor por la creación, reseña Vatican News.

León XIV destacó la coincidencia con el próximo jubileo dedicado a San Francisco, que se celebrará desde enero, al cumplirse 800 años de su fallecimiento. “Verdaderamente providencial”, respondió el pontífice ante el regalo de la intérprete.

A la cita también asistieron representantes de Billboard Italia, quienes entregaron al papa una placa simbólica del evento Billboard Women in Music, en reconocimiento a la labor de mujeres que transforman la industria musical. Pausini, galardonada con el premio Ícono Global, fue homenajeada por su trayectoria y por “haber logrado que su voz se escuchara como mujer” en escenarios de todo el mundo.